RUGBY. Une dette à NEUF chiffres pour les Wasps : La Premiership sombre financièrement

Depuis quelques semaines, la survie de certains clubs de Premiership est au cœur des débats d’Outre-Manche.

C’est la bombe du jour. Ce dimanche 4 juillet, le Daily Mail, ou plutôt son extension dominicale Mail on Sunday, a dévoilé l’envergure des dettes des clubs anglais. Sans commune mesure dans le monde du rugby, les montants annoncés défient la logique. Vous voulez une fourchette de prix ? Le club le moins endetté sont les Exeter Chiefs avec 13 M£ et celui avec la dette brute la plus importante est l’écurie des Wasps avec 112.3 M£. Cumulées, les dettes de l’intégralité des clubs de Premiership s’élèvent à plus de 500 M£. La dette nette cumulée des clubs correspond, elle, à 105 millions. PREMIERSHIP RUGBY. Après les Wasps, les Worcester Warriors sont en grand danger



À quelques jours de la reprise du championnat, quatres clubs ne sont pas sûrs de pouvoir financièrement y participer. La situation des Worcester Warriors est la plus critique du championnat. Ils ont notamment été obligés d’interrompre les entraînements des féminines et de fermer leur académie. Les Newcastle Falcons, London Irish et les Wasps sont, eux aussi, inquiétés par leur situation économique dans une moindre mesure. Selon le média britannique, la principale raison aurait été la mauvaise gestion économique du championnat, lourdement handicapée par la pandémie de Covid_19.

RUGBY. Ce club historique et plusieurs fois titrés en Europe va-t-il disparaître ?



Cependant, si la dette est énorme et peut faire peur, ce n’est pas cette dernière qu’il faut directement regarder. Ainsi, ce qui compte réellement consiste plus en la capacité de rembourser sa dette. Ainsi, le Daily Mail met en avant l’incapacité de ce championnat à créer des bénéfices maintenant que le plus gros de la pandémie est terminée. Ils affirment que 8 des 13 écuries du championnat sont déficitaires cette saison. Le média britannique commente ceci :

L'élite a perdu un total de 24 millions de livres sterling au cours de l'exercice comptable le plus récent malgré la réception d'importants prêts du gouvernement Covid pour faire face au revers financier des matchs reportés et à une interdiction temporaire des spectateurs dans les stades. De telles mesures ont durement touché le championnat national, mais les experts en finance du sport affirment que les problèmes sont antérieurs à la pandémie et ont averti que les clubs pourraient sombrer sans changements radicaux."

Intégralité des dettes brutes des clubs de Premiership :