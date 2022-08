RUGBY. Ce club historique et plusieurs fois titrés en Europe va-t-il disparaître ?

Le club anglais des Wasps, pensionnaire de Premiership, serait dans une situation financière critique. Ce club emblématique va-t-il disparaître ?

Les Wasps, c'est l'un des plus beaux palmarès en Europe avec six titres de champion d'Angleterre, deux Coupes d'Europe et un Challenge Européen et de multiples finales. Pourtant, les Guêpes pourraient bien disparaître. "J'ai vraiment du mal à voir un avenir à long terme pour les Wasps à moins qu'un nouveau propriétaire aux poches très profondes ne soit trouvé", confie Paul Smith, chroniqueur pour Rugby Pass et spécialiste de la formation anglaise de Coventry. L'ampleur de la dette, leurs pertes croissantes et le déclin de l'intérêt local pour l'ensemble du projet Wasps s'ajoutent à une situation très problématique." Il estime que même si le club parvient en renflouer les 41 millions d'euros de dette, il fera toujours face à des pertes estimées à près de 12 millions d'euros. Une situation que le club a déjà connue par le passé il y a dix ans lorsque le propriétaire des Wasps Derek Richardson a injecté plus de 20 millions. "Les Guêpes étaient à quelques minutes de l'extinction lorsque Derek les a renflouées et depuis lors, il a certainement tout jeté dans ce célèbre vieux club, mais il semble qu'il n'ait presque plus d'options."



Si l'arrivée du fonds d'investissement CVC a donné un peu d'air aux Wasps, le modèle économique du club avec un complexe comprend le stade, mais aussi un palais des expositions, un hôtel, un club de loisirs et un casino n'est pas suffisamment viable à long terme. Si le chiffre d'affaires a augmenté, les dépenses aussi. "Une flambée de publicité, un gros budget marketing et des tas de billets gratuits pour regarder certains des plus grands noms de notre sport, dont George Smith, Charles Piutau et Danny Cipriani, ont masqué cela pendant un moment et il y a eu de beaux jours au Ricoh lorsque 30 000 personnes rugissaient l'équipe aux huitièmes de finale de la Premiership et de l'Europe." Mais le soufflet est retombé, il n'y avait plus vraiment d'argent dans les caisses pour recruter et la Covid est arrivé. Désormais, la Ricoh Arena, qui a connu les belles heures du club de football local, peine à se remplir. Pour survivre, les Guêpes pourraient être amenées à trouver un nouveau nid qu'à Coventry.