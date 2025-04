VIDÉO. RUGBY. Le plus bel offload de l’année ? Il livre un caviar stellaire en Premiership

Amateurs de beaux gestes, vous êtes servis. Ce dimanche 20 avril à Ashton Gate, les Leicester Tigers se déplaçaient à Bristol pour la 14e journée de Premiership. Pour cette rencontre, le centre fidjien des Bristol Bears Kalaveti Ravouvou (26 ans) a réalisé un geste technique fou pour envoyer son coéquipier à l’essai.

À la 11e minute de jeu, les Bristol Bears prennent d’assaut les 22 mètres adverses. Pour disrupter l’attaque des locaux, les Tigers décident de monter fort. Sur sa prise de balle, Kalaveti Ravouvou élimine un premier défenseur, mais ne peut pas échapper au second rideau.

Cependant, le Fidjien tente de rester sur ses appuis, jusqu’à fixer pas moins de trois défenseurs adverses. Au moment de poser son premier genou au sol, Kalaveti Ravouvou tente alors ce geste fou qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Sans même regarder, il réalise une chistera de 10 mètres de long après-contact. Son coéquipier, Gabriel Ibitoye, était resté dans les parages et capte le cuir. Avec la porte grande ouverte, l’ancien joueur d’Agen et du MHR file à l’essai, mais ne semble pas en croire ses yeux.

THAT IS INSANE!



Gabriel Ibitoye scores on his return to action but how about that ridiculous offload from Kalaveti Ravouvou 🤯#GallagherPrem | #BRIvLEI pic.twitter.com/I5Im77PfWa