VIDEO. 11 essais en 7 matchs : On voulait pas écrire sur le Super Rugby, mais ce flanker d’1m80 nous y oblige

Carlo Tizzano est un véritable phénomène. Mais qui est ce flanker australien d’1m80 qui marche sur le Super Rugby ?

Un nom qui sent bon la carbonara, un physique digne des mondiaux de crossfit et un sens de l’en-but aussi développé que celui de Louis Bielle-Biarrey : qui peut bien être ce 3ème ligne qui survole le Super Rugby en 2025 ?

Ardie Savea est certes exceptionnel sous son nouveau maillot des Moana Pasifika, mais nous, c’est plutôt de Carlo Tizzano qu’on cause. Et le gamin de Perth a plutôt insisté pour qu’on le fasse, puisque malgré nos réticences à écrire sur ce championnat qui n’a plus la cote vu de France, il a empilé les essais lors de chacune de ses sorties depuis le début de saison.

Bilan ? 11 essais en 7 matchs, et un statut de meilleur marqueur du Super Rugby loin devant Macca Springer (8 essais). Mais aussi de meilleur plaqueur de la compétition, avec une moyenne de plus de 15 plaquages réussis par match.

En un mot ? Géant. Pourtant, le gamin de Perth n’a jamais été le plus grand. Au contraire, avec ses 1m80, il est même le plus petit flanker du Super Rugby et de la scène internationale majeure. Mais rien n’arrête celui qui a débuté à l’aile.

Un passage en Europe gagnant

Doté d’un gaz ahurissant pour le poste, démoniaque au grattage et en défense, l’international australien (5 sélections) est LE joueur dont on parle, du côté de l’île-continent. Avec un profil qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Michael Hooper, chez les gold and green.

Des qualités et une forme qui devraient faire de lui un titulaire indiscutable en sélection dès cette année. Après avoir battu le record d’essais marqués lors d’une saison de Super Rugby ? Propriété de l’ancien bordelais Ben Lam avec 16 essais, Tizzano est en tous cas sur des standards à faire pâlir les Sevu Reece, Will Jordan ou Tom Wright.

Mais finalement rien de nouveau pour celui qui, lors de son court passage en Europe en 2022/2023, inscrivit pas moins de 17 essais en 16 matchs avec les Ealing Trailfinders, en 2ème division anglaise. Et dire qu’il était initialement parti pour s’aguerrir…