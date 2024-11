Cuisses d’acier et référence du sol, qui est Du’Plessis Kirifi, le nouveau guerrier stylé des All Blacks ?

Joueur très explosif et proche du sol, Du'Plessis Kirifi pourrait débuter face à la France. Et ce malgré un physique et un look atypiques…

Avec l’éclosion du "boucher" au gaz de pistard Wallace Sititi en numéro 6, et le retour à son meilleur niveau du ferrailleur Sam Cane, Scott Robertson avait bel et bien trouvé la bonne carburation en 3ème ligne. Pourtant, samedi, face à la France, celle-ci devrait être grandement remodelée. La faute au forfait du capitaine néo-zélandais et celui de ses 3 habituels suppléants : Papali’i, Blackadder et Jacobson, dans cet ordre.

Le truc, c’est qu’au pays des kiwis, comme en France désormais, les talents poussent sur les arbres. Et que malgré cette avalanche de forfaits, les potentiels repreneurs du poste ne sont pas trop mal non plus. Ainsi, le ticket du nouvel entrant dans le XV de départ se jouera entre Sami Finau et Du’Plessis Kirifi.

RUGBY. Retour de Barrett, première de Kirifi : La compo probable des All Blacks face au XV de France

Présent dans le groupe NZ depuis le début de la tournée, le flanker des Chiefs tient la pole pour débuter sur le « blinside », samedi. Mais le second nommé, très apprécié des puristes et capitaine des All Blacks XV le week-end dernier, a également sa carte à jouer grâce à sa force dans le jeu au sol.



Kirifi, quand le mélange des cultures donne un cocktail explosif



Lui ? C’est donc un petit format comme on en trouve de moins en moins, sur l’échiquier international. Pour lui (1m83 pour 101kg) qui n’a pas l’épaisseur des mastodontes à qui l’on réserve habituellement le poste à ce niveau-là, se frayer un chemin en sélection n’a jamais été simple.

Appelé pour la première fois en 2020 par la délégation néo-zélandaise, Du’Plessis Kirifi n’a pourtant jamais eu sa chance en match. Et ce n’est pas faute de performer en club…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Du’Plessis Ariu Kirifi (@deepblueseeee)

Car malgré sa petite taille, entre son prénom sud-africain, son nom samoan, son physique très musculeux (regardez plutôt la forme de ses cuisses !) et son look soigné - entre tatouages, coupes et moustache fine à l’année - le guerrier des Hurricanes ne passe pas inaperçu.

Très apprécié de la communauté rugby à l’international pour son punch, son agressivité sans faille et ses grattages express, Kirifi s’est notamment fait une renommée d’expert du jeu au sol, en Super Rugby.

PHOTO. Pour inspirer les Bleus au combat All Black, le staff a fait venir le ''Dieu de la Guerre''

Vaillant comme deux, mais également doté d’une belle technique individuelle qu’il affichait encore récemment sur les réseaux enquillant des pénalités à 40 mètres en coin façon Tameifuna, le numéro 7 "fun" et vrai personnage méritait d’être récompensé.

Au lieu de rentrer chez lui après le match remporté face à la Géorgie avec la réserve nationale, Kirifi a donc rejoint le groupe premier des All Blacks. Et même s’il confiait avoir besoin d’une pause après cette saison de 9 mois la semaine passée, nul doute que le vainqueur du dernier NPC accepte ce changement de programme les bras ouverts. Lui qui devrait donc connaître sa première cape au Stade de France ce samedi, à 27 ans. Et Romain Buros aime ça…