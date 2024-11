RUGBY. Retour de Barrett, première de Kirifi : La compo probable des All Blacks face au XV de France

Samedi, le XV de France accueillera la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Une équipe en grande forme en ce moment.

Nous y sommes presque. Dans 4 jours, le XV de France accueillera la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

Une affrontement qui relève forcément un peu d’inquiétude du côté des Bleus, et en plus de quelques doutes sur son niveau de jeu en 2024, devra faire face aux absences de cadres que sont les Penaud, Cros et peut-être Flament.

Mais les All Blacks sont humains et déploreront eux aussi quelques absences préjudiciables. En l’occurrence, le guerrier et capitaine Sam Cane est blessé, tout comme l’insaisissable ailier Mark Tele’a.

XV de France. Fickou et Atonio de retour, Buros en embuscade : la compo probable des BleusCe qui devrait donc entraîner le retour dans le XV de départ de Beauden Barrett, au repos après une commotion le week-end dernier. A l’arrière ? En 10 ? Vu la performance de Damian McKenzie à Dublin, gageons plutôt que l’ancien meilleur joueur du monde évoluera à l’arrière, faisant glisser Will Jordan sur l’aile droite.

Ailleurs, ce devrait être largement similaire à l’équipe alignée face à l’Irlande, à savoir Jordie Barrett et Rieko Ioane au centre, Scott Barrett et Tupou Va’ai dans la cage.

En 3ème ligne en revanche, l’absence de Cane conjuguée aux blessures déjà connues de Jacobson, Papali’i et Blackadder devraient offrir sa première sélection à l’explosif flanker des Hurricanes, Du Plessis Kirifi.

En première ligne, les solides Williams et Lomax (134kg de moyenne) seront titulaires, mais là question est de savoir qui entoureront-ils ? Le surpuissant Asafo Aumua fut excellent en Irlande samedi dernier, mais on connaît le crédit de l’expérimenté Codie Taylor aux yeux du staff de Scott Robertson. De retour de blessure, il devrait donc être sur le front d’emblée, laissant à la boule de démolition des Hurricanes le rôle d’impact player. Bref, du solide !