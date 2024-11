RESUME VIDEO. McKenzie chirurgical, Jordan crucial, les All Blacks s'offrent une fois de plus l'Irlande

Les All Blacks frappent fort à Dublin, s’imposant 23-13 et stoppant la série d’invincibilité irlandaise. Une performance de McKenzie au pied et un essai de Jordan scellent le sort du XV du Trèfle.

Ce vendredi soir, les All Blacks ont une nouvelle fois prouvé leur supériorité en battant l’Irlande 23 à 13 à l’Aviva Stadium de Dublin, étouffant les espoirs de revanche du XV du Trèfle. L'Irlande, invaincue à domicile depuis 2021, a chuté face à une Nouvelle-Zélande réaliste et disciplinée, portée par un Damian McKenzie précis au pied et un essai de Will Jordan.

Un McKenzie chirurgical, des Irlandais sous pression

Auteur de six pénalités, Damian McKenzie a offert 18 points à son équipe. Sa précision redoutable a maintenu les All Blacks dans la partie tout au long du match, forçant les Irlandais à jouer sous pression devant leurs supporters.

Si l’Irlande avait les armes pour répondre, des erreurs répétées et un manque d’inspiration les ont empêchés de concrétiser leurs quelques occasions. Ils ont pourtant longtemps perturbé les visiteurs en ralentissant les sorties de balles et en mettant Ratima sous pression.

La première mi-temps a vu les All Blacks prendre le contrôle, bien aidés par la discipline des hommes de Robertson. Les Irlandais ont tenté de revenir, mais leurs efforts n’ont mené qu’à un seul essai de Van der Flier, insuffisant pour prendre le large.

Une défaite qui réveille de vieux démons

Cette défaite à domicile, la première depuis le Tournoi des Six Nations 2021 contre la France, est un coup d'arrêt pour les Irlandais. Ils restaient sur 19 succès de rang à la maison. Les All Blacks, eux, n’avaient plus gagné en terre irlandaise depuis 2016. Ce succès vient donc clore une série de huit ans sans victoire des Néo-Zélandais sur le sol du XV du Trèfle.

Will Jordan, avec son essai opportuniste, a encore démontré son instinct de marqueur. Ce moment de brillance a été crucial pour sceller le sort de la rencontre et doucher les espoirs des supporters irlandais.

Les Irlandais devront se remobiliser rapidement pour la suite de l’Autumn Nations Series. Cette défaite amère face à une équipe néo-zélandaise en construction laisse un goût de revanche inachevée. Mais pour les All Blacks, c'est une victoire qui redonne de l'élan avant de retrouver le XV de France à Saint-Denis.