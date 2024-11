XV de France. Fickou et Atonio de retour, Buros en embuscade : la compo probable des Bleus

Suite à la victoire face au Japon (52-12), Fabien Galthié pourrait faire quelques changements dans sa composition d’équipe face aux All Blacks.

Après une balade maîtrisée contre le Japon (52-12), le XV de France entre dans le vif du sujet : les All Blacks débarquent au Stade de France ce samedi (21h10). Et Fabien Galthié, fidèle à lui-même, prépare quelques ajustements dans son XV de départ. Retour des tauliers, surprises dans les lignes arrières, et un banc musclé en 6-2… Voici les premières tendances.

Romain Buros, l’invité surprise à l’arrière ?

Après une belle pige de Léo Barré contre le Japon, l’arrière bordelais Romain Buros serait en pole pour honorer sa première cape en Bleu. Le staff semble enfin prêt à miser sur sa fiabilité sous les ballons hauts et sa capacité à relancer proprement.

Un baptême du feu idéal face aux All Blacks ? Peut-être, mais alors pourquoi ne pas lui avoir permis de prendre des automatismes face au Japon ? Le choix est difficilement compréhensible, mais le staff des Bleus doit bien y trouver une logique.

Fickou et Atonio de retour aux affaires

Les surprises, c’est bien. Mais les cadres, c’est mieux. Gaël Fickou, du haut de ses 91 sélections, reprend sa place au centre après avoir démarré sur le banc face au Japon. Il devrait être associé à Yoram Moefana, dont la puissance sera précieuse face aux Kiwis. Pourtant, les cartes paraissaient rebattues avec la titularisation de Gailleton face aux Nippons.

Sur l’aile, Damian Penaud, n’est pas encore remis de ses pépins de santé. Si Théo Attissogbe l’a remplacé au pied levé samedi dernier, c’est désormais Gabin Villière qui semble tenir la corde. Devant, Uini Atonio pourrait faire son retour en pilier droit. Après une alerte au mollet, le Rochelais est prêt à rechausser les crampons. Seule incertitude : Thibaud Flament, toujours touché à la crête iliaque.

Un banc en 6-2 et des déçus

Côté stratégie, Galthié et ses adjoints pourraient revenir à une formule déjà testée : un banc avec 6 avants et 2 arrières. Nolann Le Garrec, de retour après une entorse au genou, et Émilien Gailleton devraient couvrir les lignes arrière. Une configuration qui pourrait pousser Léo Barré et Matthieu Jalibert vers les tribunes. Ce serait une nouvelle décision très difficile à avaler pour le Bordelais.

Annonce officielle jeudi

Le premier entraînement ouvert à la presse ce mardi pourrait éclaircir ces choix, mais on connaît Fabien Galthié : rien n’est gravé dans le marbre avant l’annonce officielle prévue jeudi midi. Samedi, ils auront besoin de toutes leurs forces pour affronter une Nouvelle-Zélande revancharde, privée de Sam Cane et Mark Tele’a.