VIDEO. XV de France. Gaël Fickou sur le banc, symbole d'une logique implacable

La décision de Galthié de mettre Fickou sur le banc fait grand bruit ! Mais pour Vincent Moscato, rien de choquant : dans le sport pro, l’expérience ne garantit plus de place de titulaire.

La décision de Fabien Galthié de placer Gaël Fickou sur le banc face au Japon a surpris plus d'un observateur. Pour la première fois depuis 2019, l'indispensable centre du Racing 92 ne sera pas sur la pelouse d'entrée. Mais, pour Vincent Moscato, cette décision ne relève pas de la surprise, mais d’une logique implacable propre au sport de haut niveau.

Fickou, un cadre mais pas intouchable

Sur RMC, l'ancien talonneur des Bleus explique que cette mise sur le banc de Fickou s’inscrit dans la continuité. "On ne s’y attendait pas, mais ça ne nous surprend pas ! Au bout d’un moment, il a 90 sélections, il a joué très jeune", souligne-t-il. Depuis plusieurs années, Fickou est un pilier de la défense tricolore, avec son expérience et son leadership. Pourtant, l'âge et les jeunes talents montants commencent à peser.

Le centre avait déjà dû répondre aux critiques lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et Moscato le rappelle, "il s’était repris, il avait fait de bons matchs". Mais dans le sport de haut niveau, même les cadres doivent se réinventer pour rester compétitifs. "Il subit ce que subissent tous les joueurs dans tous les sports confondus."

Une dynamique d’évolution dans le groupe de Galthié

Selon Moscato, cette rotation n’est pas une condamnation pour Fickou : "Ce n'est pas une condamnation ad vitam aeternam. Il va revenir probablement. C’est un joueur de talent." Mais le XV de France, en plein renouvellement, se laisse bousculer par une nouvelle génération prête à saisir sa chance. À l’instar d’Émilien Gailleton, qui démarre face au Japon, la jeunesse fait pression.

Fabien Galthié a d'ailleurs déjà mentionné sa volonté de conserver 90% de son groupe en vue de la Coupe du monde. Pour Moscato, ce chiffre relève du discours : "On sait que le groupe va bouger de 20 ou 30%, c’est automatique. Ç'a toujours été comme ça." Les blessures et les performances des jeunes bouleversent la donne.

🏉 Fickou sur le banc, est-ce une petite surprise ?



🗣️ Vincent : "Il subit ce que subissent tous les joueurs, dans tous les sports. Ca pousse au portillon mais ce n'est pas une condamnation à vie." #RMCLive pic.twitter.com/6bILsysjbi — Super Moscato Show (@Moscato_Show) November 6, 2024

Cette mise sur le banc de Fickou pourrait être l’amorce d’un passage de relais pour le poste de centre. Pour Moscato, "c’est peut-être le début du commencement d’autres joueurs qui vont démarrer", citant Alexandre Roumat comme un autre profil prometteur. La dynamique est lancée, et chaque joueur devra batailler pour sa place, même les piliers comme Fickou.