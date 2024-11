XV de France. Dupont-Ramos à la baguette, Moefana et Gailleton au centre, Tatafu pour une première !

Fabien Galthié a enfin dévoilé le XV de France pour le Japon ! Entre expérience et jeunesse, avec des choix surprenants comme le duo Moefana-Gailleton, les Bleus se préparent à un duel intense.

Fabien Galthié a enfin révélé la composition du XV de France pour affronter le Japon ce samedi, premier test de la tournée d'automne. Les Bleus s’alignent avec un mélange d’expérience et de jeunesse, et quelques surprises notables.

RUGBY. COMPOSITION. Le Japon avec le Toulousain Saito et le Bordelais Tatafu face au XV de FrancePour cette rencontre, le sélectionneur a opté pour une paire de centres inattendue : Yoram Moefana et le jeune Émilien Gailleton seront chargés de dynamiter la défense nippone.

Moefana et Gailleton, duo explosif au centre

Yoram Moefana a déjà prouvé sa valeur avec ses prises de balle tranchantes et son gros volume de jeu. À ses côtés, Émilien Gailleton, tout juste 21 ans, impressionne par son audace et sa capacité à créer des espaces. Ce duo devrait offrir une belle complémentarité, mêlant puissance et rapidité, un atout précieux face aux Japonais.

Uini Atonio, pilier solide et expérimenté, sera lui préservé pour cette rencontre, laissant la place à une première titularisation pour Tevita Tatafu. Né aux Tonga et ayant fait ses preuves dans le Top 14, Tatafu apportera toute son explosivité en mêlée. Son profil atypique, entre mobilité et puissance brute, sera scruté de près pour cette première en Bleu.

Notez également que le sélectionneur a fait le choix de titulariser le Toulousain Roumat aux dépens du Toulonnais Ollivon. Un choix qui pourrait ne pas être définitif pour la suite de la tournée. Tout comme celui de préférer Le Garrec à Lucu. Fickou sera aussi sur le banc à l'instar du Lyonnais Guillard.

Dupont et Ramos pour mener le jeu

À la charnière, Fabien Galthié reste fidèle à ses cadres : Antoine Dupont mènera les Bleus, accompagné non pas de Matthieu Jalibert à l’ouverture, mais de son coéquipier au Stade Toulousain Thomas Ramos.

Ce duo, connu pour sa capacité à dynamiser le jeu, devrait donner du rythme face à une équipe japonaise qui possède aussi des atouts offensifs. Aux ailes, les Bordelais Penaud et Bielle-Biarrey tenteront d’apporter leur tranchant habituel. A l'arrière Barré aura à coeur de briller ballon en main également.

Ce match face au Japon offre à plusieurs jeunes joueurs une belle opportunité de s'imposer. Galthié profite de ce premier test pour tester différentes combinaisons tout en gardant une ossature solide, un pari qui pourrait bien payer à l’approche des prochaines échéances.