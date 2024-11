RUGBY. COMPOSITION. Le Japon avec le Toulousain Saito et le Bordelais Tatafu face au XV de France

La sélection japonaise de rugby se dévoile avant son choc contre la France ce samedi au Stade de France. Avec des joueurs du Top 14 en renfort, les Brave Blossoms espèrent surprendre les Bleus.

La Fédération japonaise de rugby a levé le voile sur sa sélection pour affronter la France ce samedi à 21h10 au Stade de France. Un match hautement symbolique pour les Brave Blossoms, classés 14e mondial, qui auront à cœur de montrer leur progression face à la 4e nation du classement mondial.

Naoto Saito, le demi de mêlée du Stade Toulousain, sera un atout clé pour les Japonais. Le joueur de 27 ans, en vue en Top 14, apportera son expérience et sa rapidité d’exécution face à des Bleus redoutables à domicile.

Aux commandes de l’équipe en tant que capitaine, l’ouvreur Tatekawa, autre figure de la sélection, aura la tâche délicate de diriger le jeu avec précision.

Une touche Top 14 et des retours en force

Le numéro 8 Tevita Tatafu, évoluant à Bordeaux, débutera quant à lui sur le banc des remplaçants, prêt à apporter son impact en seconde période. Parmi les autres surprises, on note le retour de Siosaia Fifita, titulaire au centre pour son premier test depuis un an, apportant puissance et densité physique au milieu du terrain.

Le Japon opte également pour des changements devant. Epineli Uruivaiti et Shimokawa, intégrés dans le XV de départ, auront fort à faire pour dominer les regroupements et offrir un soutien indispensable au pack japonais.

Un défi de taille au Stade de France

Ce samedi marquera aussi le tout premier match des Japonais au Stade de France, face à près de 80 000 supporters (presque tous) acquis à cause des Bleus. En effet, ils n'ont jamais joué à Saint-Denis. Ce sera l'occasion de tester la solidité de son groupe à l'extérieur, loin de ses terres.

La mission s'annonce ardue pour les Brave Blossoms. Le bilan historique du Japon en France est défavorable mais les hommes de Fabien Galthié, qui pourraient manquer d'automatismes, devront réaliser un match sérieux de la première à la dernière minute. Le match contre la Nouvelle-Zélande a montré que les Japonais ne devaient pas être sous-estimés.