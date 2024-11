RÉSUMÉ VIDÉO. Le XV de France sur un nuage, revivez la victoire XXL face au Japon

Le XV de France ne s’est pas fait prier pour infliger une grosse correction à une équipe du Japon qui semblait totalement dépassée.

Dix essais au total. Si les spectateurs venus au Stade de France ce samedi 9 novembre n’étaient pas particulièrement nombreux, ils en ont eu pour leur argent. Tout du moins, en imaginant qu’ils n’espéraient pas voir une rencontre serrée… Car pour son premier match de l’Autumn Nations Series 2024, le XV de France a largement battu le Japon (52-12).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus ne se sont pas fait attendre. Après seulement quatre minutes de jeu, Louis Bielle Biarrey inscrit le premier essai du match. À la demi-heure de jeu, il récidivera et signera un doublé. Mais tout le long du match, le trois-quart polyvalent de l’UBB a été une arme redoutable pour les Bleus.

Autre joueur ayant déroulé à Saint-Denis, Peato Mauvaka a fait tourner la tête des Japonais. Puissant, véloce et imprévisible, le talonneur des Bleus a inscrit un essai (34ᵉ), mais a surtout brillé par ses qualités de dynamiteur. Pour conserver son momentum, Fabien Galthié a même fait le choix de le positionner comme flanker en fin de match. Un bricolage audacieux qui rappelle la fin d’un France - Fidji, à l’été 2023, où il avait terminé la rencontre comme numéro 8.

Autre perle rare s’étant montré au Stade de France. Paul Boudehent a signé l’une de ses meilleures prestations avec le XV de France. Habitué des excellentes entrées en jeu, le Rochelais a épaté son monde avec une folle activité défensive et offensive. Preuve en est, il inscrit un doublé et a su remplacer au pied levé Thibaud Flament dès la 32ᵉ minute.

Au global, le XV de France a retrouvé du rythme et des couleurs avant de défier les All Blacks, malgré quelques petites approximations. “C’était un saut dans l’inconnu. C’était notre premier match officiel cette saison. Nous n’avions pas de temps à perdre. Nous sommes en préparation. On savait qu’ils allaient nous proposer énormément de vitesse et de "ball in play". Nous n’avons pas été déçus. C’est un test-match gagné et un bon match de préparation”, confie le sélectionneur Fabien Galthié selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Du côté du Japon, la douche a été particulièrement froide. Malmené physiquement, le groupe d’Eddie Jones a semblé en cruel manque d’inspiration pour se sortir de ce pétrin. Si la dimension physique n’était pas au rendez-vous, le manque de joueurs décisifs ne leur a pas permis de trouver des brèches dans la défense française. Seule l’entrée du Bordelo-Béglais Tevita Tatafu a paru réveiller (temporairement) le camp nippon.

La semaine prochaine, le XV de France aura un défi d’un tout autre niveau. En effet, les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande, le 16 novembre prochain au Stade de France, pour un match qui s’annonce explosif. Du côté du Japon, les Brave Blossoms défieront l’Uruguay le même jour du côté de Chambéry pour essayer de relever la tête.

