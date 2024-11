RUGBY. VIDEO. Impitoyable XV de France qui écrase le Japon avec un festival offensif

Le XV de France n’a fait qu’une bouchée du Japon pour son retour à Saint-Denis. Une performance offensive et défensive impressionnante qui pose les bases du nouveau cycle vers 2027 pour les Bleus.

Ce samedi soir, le XV de France retrouvait le Stade de France un an après le quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud à la Coupe du monde. Pour rappel, les Bleus n'avaient pas joué à Saint-Denis lors du 6 Nations 2024 en raison des JO de Paris. Retour pour les Bleus, mais aussi pour Antoine Dupont à XV sous le maillot tricolore. Le début d'un nouveau cycle pour les hommes de Fabien Galthié avec en ligne de mire, la Coupe du monde 2027 en Australie. Et on peut dire que ces derniers ont été directement sous pression avec une mêlée défensive à 5 mètres de leur ligne. Le demi de mêlée ayant été contré sur son premier ballon. Les Tricolores étaient prévenus. Les Japonais avaient réalisé un gros début de match contre les All Blacks il y a une semaine.

Le XV de France régale d'entrée

🇫🇷France 5 - 0 Japon 🇯🇵#FRAJAP



Ouverture du score pour le XV de France, essai de Bielle-Biarrey validé après recours à la vidéo !



🏉Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/6TDGXVWa3j — TF1 (@TF1) November 9, 2024

D'un en-but à l'autre, l'équipe de France a remonté tout le terrain pour s'offrir sa première occasion d'essai avec Louis Bielle-Biarrey. Le Bordelais, servi en bout de ligne, ayant parfaitement suivi son jeu au pied pour aplatir après le cafouillage du défenseur japonais (5-0). Très en forme, l'ailier de l'UBB a fait preuve d'opportunisme pour donner l'avantage aux Bleus. Lesquels sont ensuite passés en mode défense face aux assauts du Japon, déterminé à jouer dans le camp tricolore sans choisir de prendre les points au pied. Une décision qui n'a pas été payante. Et qui a même débouché sur un deuxième essai par Gailleton suite un bon contre-ruck et à une passe au pied millimétrée de Ramos pour le centre palois (12-0).

🇫🇷France 12 - 0 Japon 🇯🇵#FRAJAP



Les Bleus font le break grâce à cet essai de Gailleton, parfaitement transformé par Thomas Ramos !



🏉Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/rrvdt5lzw4 November 9, 2024

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe de France n'a pas perdu de temps pour prendre les commandes de cette partie. Du rythme, des sorties de balles rapides, des soutiens et surtout l'envie d'aller de l'avant. Le premier faux pas a eu lieu au quart d'heure avec une pénalité concédée dans la zone de marque alors que les Tricolores étaient une fois de plus dans l'avancée. Une envie récompensée quelques instants plus tard avec le premier essai de Roumat. Comme sur le précédent essai, c'est un ballon récupéré par les avants qui a débouché sur un nouveau jeu au pied de LBB pour la réalisation du troisième ligne de Toulouse, au soutien (19-0). A la mi-temps du premier acte, les Japonais étaient clairement dominés mais ils n'ont pas fermé le jeu pour autant. Offrant aux supporters présents à Saint-Denis un match très dynamique.

Bielle-Biarrey dans tous les bons coups

🇫🇷France 24 - 0 Japon 🇯🇵#FRAJAP



Encore un essai pour Bielle-Biarrey qui vient s'offrir un doublé, transformé parfaitement par Thomas Ramos à 25 mètres.



🏉Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/b3VPc92MgM November 9, 2024

Mais contrairement à la France, le Japon a manqué de maitrise. Et les ballons perdus ont tout de suite été bonifiés par les hommes de Galthié. Et comme depuis le début de la rencontre, c'est sur l'aile de Bielle-Biarrey que tout s'est joué. Le Bordelais terminant parfaitement l'action tricolore après une belle course de son coéquipier en club Moefana. 26 à 0 puis 31 à 0 avec une touche rapidement jouée entre Mauvaka et Dupont, le demi de mêlée redonnant immédiatement le ballon au talonneur pour un nouvel essai. Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir la première alerte dans les 22m français. Mais l'essai japonais a été logiquement refusé pour un en-avant. À la pause, les Bleus étaient clairement en tête, sans forcer leur talent mais en faisant preuve de réalisme d'application.

🇫🇷France 31 - 0 Japon 🇯🇵#FRAJAP



Le XV de France est INARRÊTABLE. 🔥

Essai de Mauvaka, qui combine rapidement avec Antoine Dupont.



🏉Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONQil pic.twitter.com/ZmLxucTysE — TF1 (@TF1) November 9, 2024

La France a entamé la deuxième période comme elle avait terminé la première avec un essai par Gros sur une passe de Dupont, transformé par Ramos (38-0). Avec un tel écart, on pouvait facilement imaginer que le staff allait commencer à vider le banc. Et ce, même si Guillard et Boudehent étaient déjà entrés en jeu. Du sang neuf au sein d'une équipe de France déjà dominatrice. Mais qui a concédé un premier essai à la 51e malgré un gros retour de Dupont sur l'ouvreur adverse. Une réalisation qui a récompensé leurs efforts (38-7). C'est le moment qu'a choisi Galthié pour faire du coaching. Marchand, Jalibert et Colombe sortant du banc pour terminer le travail et remettre les Bleus dans l'avancée après ce petit manque d'attention.

🇫🇷France 38 - 0 Japon 🇯🇵#FRAJAP



Le XV de France commence fort la 2e mi-temps avec un essai de Jean-Baptiste Gros transformé par Thomas Ramos à 20 mètres.



🏉Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/yHAfUqkAg2 — TF1 (@TF1) November 9, 2024

Les Bleus enfoncent le clou

Les Tricolores ont rapidement remis la marche avant avec une très grosse mêlée qui a débouché sur une folle chevauchée de Dupont. Un relais de Colombe plus tard, c'est son coéquipier au Stade Rochelais Boudehent qui a franchi la ligne de craie en force (45-7). En dépit de l'écart au score, les Japonais sont restés fidèles à leur plan de jeu. Ils ont continué de porter le cuir et de défier le rideau défensif tricolore. Lequel a subi et fini par craquer sur un ballon porté à l'heure de jeu. Mais Attissogbe a empêché le Bordelais Tatafu de marquer avec un geste défensif décisif. La deuxième occasion a été la bonne pour le 3e ligne qui a mis les cannes et marqué, malgré le retour de LBB, après avoir intercepté (45-12).

🇫🇷France 52 - 12 Japon 🇯🇵#FRAJAP



Le doublé pour Boudehent qui vient inscrire un 2 essai tout en puissance transformé par Thomas Ramos.



🏉Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONQil pic.twitter.com/kup90dlpCq — TF1 (@TF1) November 9, 2024

Une petite piqure de rappel pour le XV de France. Face à la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine, les Bleus ne pourront pas se permettre de se relâcher ou de manquer de précision. Les All Blacks ont montré face aux Anglais puis contre l'Irlande qu'ils étaient encore en forme malgré la longueur de la saison. Sans doute un peu vexés, les Tricolores ont immédiatement réagi avec une longue action terminée par Boudehent (52-12) avant contrôler la fin de partie. Il sera important de bien récupérer en vue du deuxième test. Il y a eu peu de temps mort dans cette rencontre. Mais elle a permis de voir que les Français avaient déjà des automatismes. De bon augure avant la réception des All Blacks.