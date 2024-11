Le Japon ''broyé'' par des Bleus en ''démonstration'' : la revue de presse internationale de France - Japon

En battant largement le Japon (52-12), le XV de France a ouvert le bal de sa tournée d’automne avec conviction.

Ce samedi 9 novembre, le XV de France a régalé au sein d’un Stade de France clairsemé. Face à eux, la sélection du Japon a eu du mal à répondre au défi rugbystique proposé et s’est lourdement inclinée (52-12). Du côté de la presse française et internationale, le match a ressemblé à un début de tournée d’automne franchement réussi.

Du côté de L’Équipe, on évoque un “galop d’essai” face à des Asiatiques en grande difficulté. Le quotidien souligne un “bouillonnement” au niveau du jeu proposé par le XV de France et met en avant deux Bleus : Peato Mauvaka et Louis Bielle-Biarrey, qui reçoivent la note de 8. Malgré une opposition faible, la rédaction estime que le groupe de Galthié “tire toutefois de bons enseignements avant de recevoir la Nouvelle-Zélande, impressionnante depuis qu'elle s'est posée en Europe.”

En parallèle, le Midi Olympique estime que les Bleus ont “broyé” le Japon. Il juge le XV de France “séduisant” et estime qu’il a “parfaitement démarré la parenthèse automnale.” Le journal spécialisé estime que “cette rencontre fut en réalité une démonstration de force d’un côté et une longue plainte, de l’autre.” Il pointe notamment du doigt le déficit physique des Japonais face aux Bleus.

Du côté des médias généralistes, Le Figaro estime que Louis Bielle-Biarrey a été “intenable” durant la rencontre. En supplément, le quotidien se désole aussi du niveau affiché par le XV japonais. Même s’il concède qu’ils ont pêché physiquement, il affirme qu’il “n’y a pas que le physique que les Japonais doivent améliorer s’ils veulent rivaliser avec les meilleurs…”

Du côté des médias anglophones, l’attention s’est parfois un peu plus déportée sur le paratonnerre médiatique des Bleus : Antoine Dupont. Pour Rugby Pass, le capitaine du XV de France a été le meilleur joueur face au Japon, recevant la note de 9/10. “Le champion olympique a été tout simplement exceptionnel, causant des ravages considérables dans la défense japonaise tout en menaçant autour de la mêlée”, précise le média.

Pour la BBC, les projecteurs se braquent également sur Antoine Dupont. Son retour sous le maillot du XV de France ne laisse visiblement pas indifférent. “Antoine Dupont a marqué son retour dans le XV international par une victoire dominante sur le Japon d'Eddie Jones en ouverture des Autumn Nations Series de la France”, confie la célèbre radio britannique.

Après cette large victoire face au Japon, les Bleus se tournent face à un défi d’une taille bien différente. En effet, le 16 novembre prochain, le XV de France défiera les All Blacks dans un match particulièrement attendu. Vainqueur de leurs deux premiers matchs sur cet Autumn Nations Series 2024, contre l’Angleterre et l’Irlande, la Nouvelle-Zélande espère tripler la mise à Saint-Denis.

