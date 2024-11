Le XV de France est prévenu : 5 Leçons cruciales pour les Bleus après la victoire des All Blacks en Irlande

Les All Blacks se sont imposés face à l’Irlande, prouvant leur force. Avant de les affronter, le XV de France pourrait s’inspirer de ce match pour peaufiner sa stratégie. Voici les 5 points essentiels.

2 sur 2 pour les All Blacks

Après l'Angleterre, les All Blacks ont encore frappé. En battant l'Irlande 23 à 13 lors de la série d'automne, la Nouvelle-Zélande a montré qu'elle restait une force implacable, même en terrain hostile. Pour le XV de France, qui retrouvera les hommes de Scott Robertson à Saint-Denis, cet affrontement est l'occasion de tirer des enseignements précieux. Voici cinq leçons que les Bleues pourraient bien intégrer avant leur prochain choc face aux Blacks.

1. Une défense en béton armé

Face à une attaque irlandaise réputée pour ses lancements léchés, la défense néo-zélandaise a su se montrer intraitable. Les All Blacks ont verrouillé les canaux, coupé les lignes de passe et fait preuve de discipline. S'ils ont concédé un essai, ils ont réussi à maintenir les locaux loin de la zone de marque pendant une bonne partie de la rencontre. Pour les Bleus, cette rigueur défensive sera essentielle pour contrer les percées dévastatrices des arrières néo-zélandais. Mais il faudra aussi se montrer inspirée en attaque pour trouver la faille.

2. Une conquête dominatrice

L'affrontement en mêlée a globalement été à l'avantage des Blacks. L'absence de Tadhg Furlong et Dan Sheehan a clairement eu un impact dans ce domaine. L'Irlande concédant notamment deux pénalités. Le XV de France devra s’assurer d’être solide en conquête, en particulier pour garder la main sur le ballon et imposer son propre rythme. Les hommes de Fabien Galthié savent cependant que la touche n'est pas le point fort de la Nouvelle-Zélande cette année. Avec plusieurs ballons perdus par l'alignement. Mais attention au contre néo-zélandais. La bataille dans les airs s'annonce passionnante.

3. Discipline, discipline, discipline

Mais s'il y a bien un enseignement à tirer de la défaite de l'Irlande, c'est l'importance de la discipline. Les Irlandais ont concédé trop de pénalités. Avec un Damian McKenzie en grande forme face aux perches, les Tricolores ne peuvent pas se permettre de donner des points si facilement. Le ruck sera à n'en pas douter un point central dans cette rencontre. Mais il ne faudra pas aller trop loin et savoir maitriser l'agressivité pour éviter d'être du mauvais côté des coups de sifflet de l'arbitre.

4. Le sang-froid dans les moments clés

Sous pression, les Blacks ont su garder la tête froide. Même lorsque l’Irlande a tenté d'intensifier ses attaques, les hommes de Robertson n’ont pas paniqué, se montrant patients et précis. Cette gestion des moments forts est cruciale dans des matchs de haute intensité, et le XV de France devra faire preuve de la même résilience, particulièrement dans les phases de rush. Si les Bleus veulent s'imposer face aux All Blacks, ils devront aussi affiner leur stratégie au pied, en alternant intelligemment entre pression défensive et occupation du terrain.

5. L'apport décisif du banc

Le banc néo-zélandais a su relancer l’intensité en fin de match, contribuant à verrouiller la victoire. Pour le staff, la gestion des remplaçants sera primordiale pour maintenir le rythme face à une équipe dont l’endurance n'est plus à prouver. Un banc performant pourrait être la clé d’un succès face à une Nouvelle-Zélande capable de répondre jusqu'au dernier coup de sifflet. Et ça, Fabien Galthié l'a bien compris. Le sélectionneur a en effet particulièrement insisté sur le physique lors du rassemblement à Marcoussis. "Si on n'est pas prêts physiquement, on n'existe pas. Votre premier atout, c'est votre corps. Et vous devez développer votre corps." Si on ne connait pas encore la composition, on sait cependant que l'équipe de France possède, elle aussi, des athlètes dans ses rangs.

À Saint-Denis, un défi colossal

Ce match sera l'occasion pour les Bleus de se tester face à une équipe néo-zélandaise en reconstruction mais toujours capable de remporter des matchs serrés. Mais en tirant les bonnes leçons de cette victoire des All Blacks en Irlande, le XV de France pourrait se donner les moyens de relever ce défi. Et pourquoi pas, s'imposer une fois de plus au Stade de France un après le succès en ouverture du Mondial.

Après la victoire des All Blacks à Dublin, le match contre le Japon revêt encore plus d'importance. Contrairement à l'Angleterre et à l'Irlande, les Tricolores ont en effet l'occasion de relancer la machine et de retrouver leurs automatismes. Un avantage énorme face à une équipe qui joue ensemble depuis des mois. Les Bleus doivent réaliser un match sérieux sans pour autant être déjà focaliser sur le choc face à la Nouvelle-Zélande.