VIDEO. ''C'est bien beau d'avoir des beaux pecs'', ''Marc-Antoine'' Dupont teste la méthode Judor pour revenir plus fort

Le duo Dupont-Judor revient plus barré que jamais pour Volvic Zest. Un concentré de fraîcheur (et d’absurde).

On connaissait Antoine Dupont demi de mêlée, capitaine, parfois pompier de service, souvent décisif avec les Bleus comme avec le Stade Toulousain… on le retrouve coaché par Éric Judor en personne, dans un second volet publicitaire pour Volvic Zest. Jelonch out, Barassi in : les 5 finalistes du Top 14 qui (devraient) rejoindre le XV de France chez les All BlacksToujours convalescent après sa grave blessure au genou face à l'Irlande dans le 6 Nations 2025, le joueur du Stade Toulousain est partout ou presque. Aperçu à Cannes lors du festival et plus récemment à Paris pour l'ouverture de la Fashion Week, il continue de faire parler de lui, même sans jouer. Du moins sur un terrain de rugby.

"Marc-Antoine", la résurrection made in Judor

Dans ce nouvel épisode, l’icône du rugby tricolore campe est en quête de fraîcheur mentale. Et qui mieux qu’un psy totalement perché – incarné par Eric Judor, bien sûr – pour l’aider à retrouver sa Zest-attitude ?

Entre "tata Dolorès", visualisations très… créatives, tout y passe. Même les pecs de "Marc-Antoine", qui en prennent pour leur grade.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Volvic France (@volvic.fr)

Résultat : une pub aussi loufoque que bien huilée, où le décalage entre Dupont (toujours aussi stoïque) et Judor (toujours aussi perché) fait des merveilles. Le timing comique est là, l’absurde aussi. Et le tout se consomme comme un petit rafraîchissement en pleine canicule.

Du peps et des Pyrénées

Cerise sur le bouchon : le spot a été tourné au domaine de Barthas, chez les Dupont, dans les Hautes-Pyrénées à Castelnau-Magnoac.

Alors que la saison rugbystique touche à sa fin, et qu'il ne sera qu'un simple spectateur lors de la finale entre le Stade Toulousain et l'UBB samedi à Saint-Denis. Antoine Dupont montre qu'il ne se laisse pas abattre malgré sa blessure et la longue rééducation. Roumat incertain, Meafou sur le banc : La compo problable du Stade Toulousain en finale du Top 14Antoine Dupont, rugbyman, leader… et désormais acteur comique ?