PHOTO. Pour inspirer les Bleus au combat All Black, le staff a fait venir le ''Dieu de la Guerre''

Le très respecté combattant de MMA français Benoit St-Denis, alias ''The God of War'', est venu partager son expérience au XV de France, ce mardi.

Si vous êtes un fanatique des Bleus, vous suivez probablement leurs aventures aux 4 coins du monde. Et pas que le week-end. Un luxe désormais rendu possible grâce aux réseaux sociaux, et notamment la diffusion régulière des fameux "Destins mêlés", lesquels vous font vivre des moments dans l’intimité tricolore.

Des épisodes qui dévoilent également les invités de marque que le groupe France a déjà reçu à Marcoussis ou ailleurs, afin d’échanger. Pêle-mêle, citons Jean Dujardin, Yannick Noah, Didier Deschamps ou l’icône du Sud-Ouest, Francis Cabrel.

Cette fois et en vue du défi immense qui attend le XV de France face aux All Blacks, samedi, l’encadrement tricolore a donc choisi quelqu’un au vécu moins long, mais encore plus fort. Un sportif de très haut niveau, parmi les meilleurs français de sa discipline, réputé pour sa rudesse et son état d’esprit de guerrier : Benoit St-Denis.

Le Dieu de la Guerre

Le combattant de MMA de 28 ans était au CNR ce mardi après-midi pour partager un moment avec les Bleus et certainement évoquer ses expériences. Celles qui firent de lui un soldat des forces spéciales de l’armée française pendant plusieurs années, avant d’embrayer sur une carrière dans les sports de combats.

Un garçon qui a d’ailleurs joué au rugby plus jeune, et qui s’entraîne à l’occasion dans les installations de l’Aviron Bayonnais. Lui qui garde donc un œil attentif sur le rugby, et qui, en vue de l’adversité du week-end pour les Bleus, était probablement l’invité idoine.

"BSD" est en effet surnommé "le Dieu de la Guerre" : pas besoin de détailler sa manière de combattre dans une cage… Soldat émérite, connu pour sa détermination à toute épreuve et sa capacité à ne jamais abandonner, même lorsqu’il est malmené, nul doute que son intervention a Marcoussis a dû en inspirer certains.

En tous cas, nombre de joueurs du XV de France, suiveurs du MMA ou non, n’ont pas hésité à immortaliser l’instant avec Benoît St-Denis. En espérant que cela inspire les Bleus quant au niveau d’intensité qu’ils devront mettre dans la bataille face à la Nouvelle-Zélande. Réponse samedi soir, sur les coups de 21h… Oss !