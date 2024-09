TOP 14. Comment la star du MMA Benoît Saint-Denis s'aide du rugby pour préparer l'UFC Paris ?

Le champion de MMA français Benoît Saint-Denis s'entraîne régulièrement dans les installations de l'Aviron Bayonnais. Où rugby et sport de combat ont souvent des points communs.

Amateurs de sports de combat, l'UFC Paris le 28 septembre prochain. En l'absence de Ciryl Gane sur la carte, c'est donc Benoît Saint-Denis qui fera office de main event de la soirée, face au Brésilien Renato Moicano.

Si l'on vous parle du "God of War", ce n'est pas que l'on compte faire passer notre site des terrains de rugby à l'octogone, mais plutôt que BSD entretient de vrais liens avec le rugby.

VIDÉO. Après Australie - Afrique du Sud, Kolisi et Etzebeth font le show à un combat de MMA

S'il a pratiqué la balle ovale étant plus jeune, la star française des sports de combat est surtout proche de l'Aviron Bayonnais. Et ce grâce à son préparateur physique, Fabien Bérenguel, côtoyé autrefois à l'armée et qui n'est autre que l'un des membres du staff du club ciel et blanc également.

Ainsi, le combattant de 28 ans, qui vit sur Bayonne, s'entraîne à l'occasion dans les installations du club. En vue de sa préparation à l'UFC Paris, il y était d'ailleurs récemment afin de s'entraîner sur des machines difficiles à trouver ailleurs, au Pays Basque.

Épaulé par le coach Fabien Berenguel, l'ancien militaire a ainsi travaillé spécifiquement, tout en échangeant avec les joueurs, qui pour la plupart le connaissent : "J’ai le bonheur de pouvoir partager avec les joueurs, de discuter avec eux de leur saison. Moi, je les suis à fond. Et j’ai la joie d’avoir aussi leur soutien pour mes combats. C’est un truc super qui me fait plaisir.", explique-t-il pour le compte d'UFC France.

Pas le même sport, mais les mêmes combats 🏉👊



🇫🇷 Benoit Saint Denis est allé s’entraîner à l’Aviron Bayonnais pour se préparer à l’#UFCParis pic.twitter.com/XPdtIIAOK0 — UFC France (@UFCFRA) September 16, 2024



Lors de la première journée de Top 14 face à Perpignan, il était même aperçu dans les tribunes de Jean-Dauger. Dans 11 jours, c'est toute la communauté rugby qui sera donc à son tour derrière lui pour l'encourager à peut-être entrer dans le Top 10 de la catégorie lightweight (l'une des plus relevées) de l'UFC.

Heuss, comme il aime le dire...