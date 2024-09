VIDÉO. Chistera, offload, etc. Toulon régale avec un essai de folie contre Vannes

Lors de sa démonstration face au RC Vannes, le RC Toulon inscrit un essai de toute beauté, utilisant une large palette technique.

C’est l’essai que l’on rêve tous de mettre avec les copains. Ce samedi 28 septembre, le RC Toulon recevait le RC Vannes à Mayol. Pour ce choc des opposés géographiques, les Varois se sont largement imposés (54-19), inscrivant pas moins de 8 essais. Parmi les nombreuses réalisations des locaux, l’essai du jeune italien Gianmarco Lucchesi a impressionné.

RUGBY. Spoiler, l’un des matches favoris d’Ollivon est France-Springboks à la RWC 2023

À la 73ᵉ minute de jeu, les Toulonnais se trouvent aux abords de la ligne médiane et s'apprêtent à jouer une touche. Gagnée, cette dernière permet d'envoyer le ballon au cœur du terrain. Les locaux enchainent les passes avec la volonté de faire vivre le ballon et de trouver les extérieurs. Après plusieurs secondes, une sautée arrive dans les bras de l'ailier Tuicuvu. À la suite d'un véritable numéro d'équilibriste, il sert la balle à Brian Alainu'uese et le deuxième ligne parcourt plusieurs mètres avant d'être rattrapé par la défense bretonne.

À l’entrée des 22 mètres bretons, Baptiste Serin essaye d’extraire le ballon du ruck, mais ses adversaires ne lui laissent aucun répit. Alors, le demi de mêlée international réalise une magnifique chistera pour servir son ouvreur, Enzo Hervé. Ayant vu son capitaine seul sur l’aile opposée, il le sert avec un cross-kick ajusté.

Cuir dans les mains, Charles Ollivon est rapidement pris par la défense vannetaise. Solide, il tient debout et relève la tête pour servir un Jules Coulon lancé. Repris aussitôt, le jeune troisième ligne ressert la balle à l'international français qui termine sa course à quelques mètres de l’en-but. Dans un dernier temps de jeu, le talonneur de la Squadra Azzurra prend le cuir pour s’aplatir dans l’en-but.

RUGBY. TOP 14. Leicester Fainga’Anuku et Toulon, c'est (presque) déjà terminé

Toulon dans le dur, puis soulagé

Grandiose, cette action incarne l’envie de jouer que les Toulonnais ont su mettre en seconde période. Après un premier acte compliqué où les Bretons ont su revenir, les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (14-14).

Ensuite, il aura fallu attendre l’heure de jeu pour réellement voir les Toulonnais prendre leur envol. Dépassés, les Bretons n’arrivaient plus à tenir le rythme en fin de match. Ils ont encaissé pas moins de 6 essais sur les 26 dernières minutes de jeu.

La semaine prochaine, le RC Toulon pourra confirmer sa bonne série (3 victoires consécutives) à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de l’ASM Clermont Auvergne. Pour le RC Vannes, le peuple breton pourra de nouveau vibrer sur ses terres. Le club reçoit le Racing 92 pour la 5ᵉ journée de Top 14.

TOP 14. Vannes victime de son succès : vers une délocalisation des grands matchs du promu breton ?