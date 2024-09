TOP 14. Vannes victime de son succès : vers une délocalisation des grands matchs du promu breton ?

Conscient de la demande monstrueuse de billets pour voir jouer Vannes à domicile, la direction du club envisagerait des délocalisations.

Depuis quelques semaines maintenant, le rugby français dans son plus grand ensemble découvre donc la Bretagne et le RC Vannes . Très réceptive à ce genre d’ambiance mêlant passion et respect, la balle ovale hexagonale répond donc présent à l’appel vannetais, comme le public !

Comme prévu, les deux premières réceptions à La Rabine firent salle comble et on jurerait que les coéquipiers de Sacha Valleau auraient pu remplir 3 ou 4 stade du genre, pour la venue du Stade Toulousain , par exemple. Notamment du fait de la petite capacité de l’antre vannetais (11 865) et d’un nombre d’abonnés record (9000).

Résultat, les billets s’arrachent comme des tickets d’or et le club breton réfléchit déjà à l’idée d’une délocalisation pour certaines rencontres : "On ne peut pas s’empêcher de dire que l’on pourrait organiser une ou deux belles fêtes du rugby breton", a lancé le président du RCV Olivier Cloarec au Midi Olympique.

Pour quelles affiches ? Priorité serait donnée aux rencontres mêlant une certaine proximité géographique. " Lors de la réception du Stade rochelais (10 mai 2025) ou l’Union Lors de la réception du Stade rochelaisou l’Union Bordeaux Bègles le 23 novembre. (…) Je sais qu’il y a une frustration des supporters. (…) Les demandes sont tellement importantes. On veut répondre au plus grand nombre. Pour que les Bretons puissent en profiter, la solution la plus facile serait de délocaliser et d’aller dans un stade plus grand. On ne s’est pas interdit d’y réfléchir."

Alors ? "Il n’y a pas 36 options. (…) Cela pourrait être Rennes. Le stade le plus proche, avec une belle capacité, c’est le Roazhon Park". L’enceinte rennaise, moderne, élégante et chaleureuse, possède en effet près de 30 000 places et ne se situe qu’à 1h15 de Vannes.



Et si le président du RCV assure que rien n’est encore acté, on imagine que ses relations avec le Stade Rennais pourrait faciliter les négociations. Cloarec est en effet l’ancien DG de l’actuel 8ème de Ligue 1.

Ne l’oublions pas, la Bretagne reste avant tout une terre de football…