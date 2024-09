VIDEO. Une ambiance digne d’un festival celtique pour la première historique de Vannes en Top 14 !

Le RC Vannes a fait ses premiers pas en Top 14 face à Toulouse. Une défaite honorable, mais surtout une ambiance mémorable, entre musique celtique et respect des supporters bretons.

Dimanche dernier, le RC Vannes et ses supporters ont vécu un moment historique. Un peu plus de deux mois après la finale de Pro D2, les Bretons ont joué leur premier match de Top 14. Et qui plus est face au Stade Toulousain.

RUGBY. Sans démériter, Vannes subit la loi de l'ogre toulousain pour ses débuts en Top 14Le résultat n'a pas été celui escompté. Face aux champions de France et d'Europe, les Vannetais n'ont pas démérité. Mais ils ont concédé le bonus offensif aux hommes d'Ugo Mola.

Lesquels n'ont pas manqué de souligner la formidable ambiance qui régnait au Stade de la Rabines durant la rencontre. Thomas Ramos a particulier aimé l'attitude des locaux sur les coups de pied. Un respect qui n'est pas sans rappeler celui des fans britanniques.

"Je crois qu’il aura fallu attendre que Vannes monte en Top 14 pour avoir un public incroyablement respectueux du buteur adverse. Je leur souhaite de passer une belle saison car ils le méritent avec le travail qu’ils font depuis des années et avec ce public", a confié l'arrière du XV de France via Rugbyrama.

S'il y a eu du silence lors des tentatives face aux perches des Toulousains, l'ambiance avant le coup d'envoi de la rencontre était digne du festival interceltique de Lorient, ou FIL pour les connaisseurs.

En effet, au moment de sortir des vestiaires, les joueurs ont été accompagnés par le doux son des binious et de la flute bretonne. Du jamais vu en Top 14 et de quoi donner les frissons. Du moins pour ceux qui ne sont pas allergiques à la musique celtique.

On espère qu'ils conserveront cette tradition pour tous les matchs à domicile. A la manière de Toulon avec son Pilou-pilou, de Bayonne avec sa Peña Baiona ou encore de la Honhada de la Section Paloise.