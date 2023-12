RUGBY. Spoiler, l’un des matches favoris d’Ollivon est France-Springboks à la RWC 2023

Le troisième ligne du RCT a avoué que le quart de finale France - Afrique du Sud était l’un des matches où il a pris le plus de plaisir.

C’est un traumatisme pour certains, un mauvais souvenir pour beaucoup et un sentiment contrasté pour Charles Ollivon. Ce samedi 23 décembre, Canal+ a diffusé un entretien du troisième ligne du RCT et du XV de France. Dans ce dernier, il évoque le quart de finale France - Afrique du Sud, à la Coupe du monde 2023.

S’il ne cache pas sa déception au sujet du parcours des Bleus, il livre un sentiment inattendu de cette rencontre synonyme d’élimination pour le XV de France. Ainsi, le Varois confie :

Il y a de la déception et de la colère, mais aussi beaucoup de plaisir pris sur le terrain. Avec les mecs, on s’est trouvés, on se souriait malgré l’énorme pression. J’ai rarement pris autant de plaisir en jouant un match de rugby que sur ce quart de finale. C’est difficile de faire le tri.”

S’il affirme avoir pris énormément de plaisir sur la pelouse, l’ancien capitaine des Bleus avoue sans surprise que la rencontre a aussi laissé quelques marques : “Je n’ai aucun regret, car j’ai tout donné. Sincèrement, je suis vraiment déçu et frustré du résultat et de ne pas avoir pu donner plus encore à ce pays. Je ne peux pas avoir de regret”

🎙️ "J'ai zéro regret."@CharlesOllivon se confie dans le CRC pour la première fois depuis la Coupe du monde et l'élimination des Bleus en quart de finale.#STRCT pic.twitter.com/M4vL0z2GSK December 23, 2023

Pour rappel “le Grand Charles” avait réalisé un excellent match face aux Springboks. Sur le terrain, il avait parcouru 54 mètres avec le ballon (2e plus gros total des avants français) sur 11 courses différentes. En défense, il avait été le Français le plus généreux avec 10 plaquages tentés, dont un seul manqué.

Néanmoins, après l’ivresse vient la gueule de bois. Charles Ollivon a également déclaré qu’il a eu du mal à se remettre de cette désillusion. Toujours pour Canal+, il affirme avoir “très mal vécu” la défaite avant d’enchaîner : “C’est difficile de se dire que tu es responsable de la tristesse des gens, malgré tout le plaisir que j’ai pris sur le terrain.”

Depuis son retour en club, Charles Ollivon n’a, par ailleurs, pas vraiment eu le temps de revenir dans une bonne dynamique collective. Sur ses cinq matches disputés avec le RCT depuis le début de saison, quatre sont des défaites.

Dorénavant, le colosse veut penser à l’avenir et se lance au défi du Mondial 2027 :

La cicatrice est là et elle va rester très longtemps. Elle nous suivra toute notre vie et il faut vivre du mieux possible avec.[...] Le Mondial en 2027 ? Pour être honnête, c’est un petit peu dans un coin de ma tête où je me dis que la Coupe du monde est dans quatre ans. Parfois, il faut savoir perdre pour gagner.”

