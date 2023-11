RUGBY. Un an après, que reste-t-il de la victoire du XV de France contre l’Afrique du Sud ?

Le 12 novembre 2022, la France battait l’Afrique du Sud dans un Vélodrome bouillonnant de ferveur sur le score de 30 à 26.

Que cette victoire nous paraît lointaine et anecdotique désormais. Il y a exactement un an, le XV de France de Fabien Galthié battait l’Afrique du Sud à Marseille. Ce jour-là, plus de 62 000 spectateurs avaient jubilé après une victoire étriquée face aux Springboks (30-26). Un an, jour pour jour, et une Coupe du monde après, que reste-t-il de cette rencontre ?