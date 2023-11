XV de France. Les All Blacks et les Springboks au programme des Bleus en 2024 et 2025

Selon le Midi Olympique, le XV de France affrontera des cadors lors des tournées de novembre de 2024 et 2025. Avant la Nations Cup.

La page du Mondial refermée, il faut donc déjà préparer la suite. Alors que Fabien Galthié a fait sa première sortie médiatique depuis l'élimination en quart de finale de la coupe du monde la semaine passée, les Bleus sauraient donc à quoi s'en tenir pour la suite. D'après les informations du Midi Olympique, la tournée de novembre 2024 offrira aux Tricolores un programme chargé mais habituel : elle débutera par une rencontre face au Japon, le samedi 9 novembre.

Les coéquipiers d'Antoine Dupont affronteront ensuite les All Blacks, dans ce qui constituera le choc cette tournée d’automne, le 16 novembre au Stade de France très probablement. Enfin, les Français seront opposés à l’Argentine, le 23 novembre, en fermeture de cette période internationale. Nation qu'ils n'ont affrontés qu'à une seule reprise durant les 3 premières années de mandat de Galthié, pour une victoire 29 à 20.

Le programme de 2025 connu aussi

Pour y voir plus clair sur ce qui attendra l'équipe de France, elle sait déjà qui elle affrontera en 2025 également. À l'automne, elle défiera successivement l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Australie. Un programme copieux qui verra donc les Tricolores retrouver les Springboks, qui les ont battus en quart de finale du Mondial pour un petit point et à l'issue d'un match houleux.

D'ici là, de l'eau aura couler sous les ponts. Mais on imagine volontiers à quelle niveau d'intensité pourrait se jouer cette rencontre, à l'image de leurs deux derniers affrontements, en 2022 et 2023. Avant d'embrayer sur la fameuse Nations Cup, compétition mondiale validée par World Rugby et qui remplacera les habituelles tournées d'été et de novembre, chéries de tout les amateurs de rugby...