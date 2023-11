''L'arbitrage est un fait de match,'' Fabien Galthié revient sur les décisions de France/Afrique du Sud

Au lendemain de sa conférence de presse, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié était l'invité du Super Moscato Show sur RMC.

Le débrief tant attendu de Fabien Galthié après la Coupe du monde : ''la cicatrice, nous l'aurons à vie''Au lendemain de sa conférence de presse, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié était l'invité du Super Moscato Show sur RMC. Il n'a pas coupé aux questions sur l'élimination des Bleus en quart de finale face à l'Afrique du Sud. L'un des sujets qui est revenu sur la table concernait bien évidemment les décisions arbitrales.

Lesquelles ont été vivement critiquées par les supporters et de nombreux observateurs. Pour Galthié, le XV de France n'a pas perdu ce match à cause de l'arbitre. "L'arbitrage est un fait de match", estime le technicien.

Dans un match, il y a des faits de jeu. Je suis un éducateur, je dois éduquer les joueurs de l'équipe de France et ceux qui sont en dessous. Le sport, sans un arbitre et sans le respect de l'arbitre, n'existera plus. Attention à ce qu'on va dire et on a le droit d'avoir son propre jugement. Il y a 20 millions de Français qui ont regardé le match. Ils savent voir une action et se faire leur avis. Il y a faute où il n'y a pas faute. Le débat n'est pas là. Dans ce match, on est entré 11 fois dans la zone de conclusion, ce qui n'était pas prévu. Tactiquement, on avait bien préparé le match, mais on n'a pas été capable de conclure. Quand tu ne conclus pas, c'est que tu n'as pas fait la dernière passe ou le bon choix ou que ça défend bien en face.

Il y a des domaines où les Tricolores ont été mis en difficulté, comme sous les ballons hauts. Ils savaient que les Boks allaient jouer de cette manière. Les All Blacks font pareil. Et ça avait d'ailleurs très bien fonctionné en ouverture de la Coupe du monde. Avec plusieurs ballons gagnés dans les duels aériens et un carton jaune contre Will Jordan.

Comme c'est le cas avant toutes les rencontres, le staff avait donc préparé son match en fonction de l'adversaire, mais aussi de l'officiel. "Ben O'Keeffe, on le connaît, il a arbitré le match face à l'Uruguay, le match en Angleterre où on gagne de plus de 50 points à Twickenham mais aussi en Australie le 3e test où on perd de trois points."

Durant ce choc au sommet, les Bleus n'ont cependant pas bien géré leur relationnel avec l'officiel. "Dès la première décision, ça s'est vite tendu et il y a un rapport de force qui s'est créé. Alors ce qu'on a bien appris pendant 4 ans et demi, c'est qu'on accompagne l'arbitre dans ses décisions. Nous, on l'a poussé à sa limite. Entre l'accompagner et le mettre sous tension, c'est très fin."

Ce que les Tricolores n'ont pas réussi à évacuer, c'est l'action d'Eben Etzebeth, décrite comme le geste de l'année par Galthié, qui prive les Bleus d'un essai. "A la mi-temps, on en a parlé." Mais ils n'ont pas été capables de passer outre.

Néanmoins, ce n'est pas la première fois que l'arbitrage se retrouve au centre des débats après une défaite du XV de France à la Coupe du monde. "En 1991, face à l'Angleterre, ça se finit mal avec l'arbitre. Ce n'est pas nouveau. En Afrique du Sud en 1995, je joue quand l'essai est refusé. En 2011, en Nouvelle-Zélande, on perd d'un point. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, les arbitres travaillent bien et le procès qu'on leur fait n'est pas juste."