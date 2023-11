RUGBY. ''Galthié prend les gens pour des cons'', Dourthe allume le sélectionneur du XV de France

Sur le plateau du Canal Rugby Club, Richard Dourthe n’a pas épargné Fabien Galthié, sa communication et ses méthodes de travail avec le XV de France.

L’ancien entraîneur de Bayonne n’y est pas allé de main morte avec le sélectionneur du XV de France. En direct depuis le Canal Rugby Club, Richard Dourthe a vilipendé Fabien Galthié au sujet de sa conférence de presse post-Coupe du monde. Ce samedi 11 novembre, l’ex-Columérin en a pris pour son grade.

Le général Galthié en prend pour son grade

Soutenu par un Cédric Heymans, moins incisif dans ses propos, l’ancien coéquipier de Galthié avec le XV de France affirme que ce dernier “prend les gens pour des cons”. Dans la suite de son discours, le consultant critique ouvertement la manière de travailler de l’entraîneur en chef des Bleus :

Il ne fait que parler et gère sa conférence de presse tout en communication. Alors, c’est bien, il est calme et tout le monde l’adore. Il élude tous les points qui nous chagrinent à nous, les fans de rugby : les blessés, la gestion du groupe, etc. Il enfume tout le monde avec ses datas et je pense que ce n’est pas respecter ceux qui aiment le rugby.”

Dans la suite de son argumentaire, il fait la distinction entre les perceptions des fans de rugby et des amateurs d’un soir. Selon lui, Fabien Galthié est apprécié des non-connaisseurs car “il parle bien, comme un professeur d’économie ou d’anglais”.

Questionné par Guilhem Garrigues sur les résultats indéniables du sélectionneur depuis 2019, l’ancien centre avoue certaines réussites. Il confirme les 80% de victoires, mais critique le fait que le rugby français “a tout mis en œuvre” pour ne pas remporter la compétition reine.

En Coupe du monde, il insiste sur le fait que le XV de France est “au même niveau que le pays de Galles et les Fidji”. Il réduit également les résultats des Bleus à des performances “un peu meilleures que celles de l’Écosse, le Japon ou la Roumanie.”

🎙️ "Je pense qu'il prend les gens pour des c***"



Richard Dourthe donne son avis sur la prise de parole de Fabien Galthié face à la presse. pic.twitter.com/KJ3FpVY6eU — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 11, 2023

Front commun avec ou contre Galthié ?

Depuis sa désillusion avec le XV de France, le front commun qui poussait le sélectionneur s’est effrité. Selon des informations parues dans L’Équipe début novembre, le long silence du sélectionneur aurait agacé certains acteurs de l’ère Galthié en interne. D’autres personnalités du monde du rugby, dont Pierre Berbizier, s’étaient également montrées critiques envers le coach.

En parallèle, le président de la fédération, Florian Grill, a défendu l’ancien manager de Toulon. Il avait déclaré qu’il fallait “laisser aux hommes le temps de la digestion”, sur X. Visiblement, certains restent encore avec des aigreurs d’estomac suite à l’amère défaite.

