RUGBY. ''Le geste de l'année'', Fabien Galthié l'a peut-être encore un peu mauvaise après le quart

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié était l'invité du Super Moscato Show sur RMC ce jeudi. Il est revenu sur le geste d'Eben Etzebeth en quart.

''L'arbitrage est un fait de match,'' Fabien Galthié revient sur les décisions de France/Afrique du SudLe sélectionneur du XV de France Fabien Galthié était l'invité du Super Moscato Show sur RMC ce jeudi. Au lendemain de la conférence de presse, le technicien a abordé une nouvelle fois le quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud.

On sent qu'il avait préparé son sujet. Il faut dire qu'il a vu et revu ce match avec plusieurs angles de caméra pour bien comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout pour en tirer les enseignements pour l'avenir.

Il n'a pas voulu trop s'attarder sur l'arbitrage de la rencontre. Selon lui, c'est un fait de match. Sans l'arbitre, il n'y a pas de matchs. Il faut donc faire avec même si parfois certaines décisions ne sont pas favorables et qu'il y a certaines erreurs. COUPE DU MONDE. Après les polémiques, World Rugby reconnaît (enfin) plusieurs erreurs lors de France - Afrique du SudPour rappel, après la rencontre, et face aux nombreuses critiques, World Rugby avait en effet relevé trois situations en défaveur du XV de France. La charge de Du Toit sur Danty, le contre de Kolbe sur la transformation de Ramos et finalement le grattage de Smith en fin de partie.

En revanche, rien sur l'action d'Eben Etzebeth en première période qui avait empêché les Français de marquer un essai. Interception, claquette, Fabien Galthié estime en tout cas que c'est le geste du match.

"Si on fait un arrêt sur image, je trouve que c'est le geste de l'année", a commenté, non sans une certaine pointe d'ironie, le sélectionneur des Bleus via RMC.

Il faut dire que sans lui, les Bleus auraient marqué un essai. Lequel aurait peut-être fait la différence en fin de partie quand on sait que le XV de France s'est incliné de seulement un point. On peut penser que cette action faisait partie des clips envoyés par le staff des Bleus à World Rugby pour avoir des précisions, comme c'est toujours le cas après les rencontres.