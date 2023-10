COUPE DU MONDE. Après les polémiques, World Rugby reconnaît (enfin) plusieurs erreurs lors de France - Afrique du Sud

5 jours après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale de Coupe du Monde, World Rugby aurait reconnu, selon le Midi Olympique, 5 erreurs majeures.

Voilà qui ne va pas atténuer la frustration et la déception des supporters du XV de France. Environ 5 jours après la défaite cruelle des Bleus en quart de finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, l'on sent que l'amertume n'est pas encore passée en Hexagone. Et pour cause, beaucoup de supporters ont l'impression que les Français, à l'instar des éditions 1995 et 2011 notamment, ont été largement désavantagés par le corps arbitral. Si bien que de nombreuses polémiques ont émergé, quant à la prestation de Ben O'Keeffe.

Polémiques qui ne risquent pas de s'estomper de si tôt, au vu des dernières déclarations de World Rugby. En effet, selon le Midi Olympique, l'instance internationale aurait reconnu pas moins de 5 erreurs d'arbitrage majeures, durant ce quart de finale. Pour World Rugby, (seulement) 5 décisions arbitrales ont changé le cours de la rencontre : 2 en défaveur de l'Afrique du Sud, et 3 en défaveur des Bleus. Concernant les erreurs qui auraient désavantagé les Springboks, il est d'abord question d'un plaquage haut non maîtrisé de la part de Damian Penaud, sur le deuxième ligne Eben Etzebeth à la 9ème minute de jeu. Selon les superviseurs, l'ailier français aurait dû être sanctionné d'un carton jaune, suite à ce geste.

Une interprétation que certainement peu de supporters des Bleus auront, surtout en comparaison d'autres charges qui ont eu lieu durant la partie. En revanche, l'autre erreur est le hors-jeu de Cameron Woki non sifflé, à la 78ème minute de jeu. Ici, difficile de contredire les superviseurs de World Rugby, étant donné que le deuxième ligne du XV de France se trouve bien entre De Klerk et Pollard. Si pénalité il y avait eu, l'Afrique du Sud aurait certainement ajouté 3 points de plus.

On vous prévient, la partie difficile à digérer en tant que supporter du XV de France débute maintenant. Car forcément, les superviseurs de World Rugby ont reconnu des erreurs ô combien importantes. La première étant bien sûr la charge de Du Toit, directement à la tête de Jonathan Danty (17ème minute). Un véritable tournant de ce quart de finale, étant donné que quelques minutes plus tard, les Boks inscriront un essai. Or, selon World Rugby, Du Toit aurait dû être sanctionné d'un carton jaune. Un constat qui, au-delà de se montrer encore très clément à l'égard du troisième ligne (ce dernier avait écopé d'un carton rouge en novembre dernier pour la même action), pointe une première grossière erreur de la part des arbitres en défaveur des Bleus. Car si pénalité il y avait eu, les Boks se seraient retrouvés à 14, et Ramos aurait certainement ajouté 3 points de plus.

Deuxième décision erronée de Ben O'Keeffe, le contre de Kolbe, sur la transformation de Thomas Ramos. En effet, selon l'instance internationale, l'ailier des Boks est parti avant que Ramos ne débute sa course d'élan. Un détail qui n'a échappé à quasiment personne au stade, sauf au corps arbitral. Une erreur là aussi lourde de conséquence, étant donné que la transformation aurait dû être retapée, sans pression cette fois-ci. De ce fait, l'arrière des Bleus aurait pu ajouter 2 points de plus...

Enfin, dernière erreur majeure du corps arbitral, le grattage illicite de Kwagga Smith en fin de match (68ème minute), qui offrit 3 points de plus aux Sud-Africains. En effet, en voulant s'emparer du ballon, le troisième ligne des Springboks prend largement appui avec sa main droite. Une situation qui aurait dû pousser Ben O'Keeffe à siffler contre l'Afrique du Sud, ce qui aurait drastiquement changé la fin de la rencontre. Car oui, à ce moment-là, les Bleus n'étaient menés que d'un point (25 à 26). Cette pénalité à plus de 50 mètres aurait donc pu permettre à Dupont et ses coéquipiers de réinvestir le camp adverse, pour pourquoi pas repasser devant à ce moment-là...

