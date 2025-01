TRANSFERT. 1m93 et 115kg : Brive poursuit son projet Top 14 en signant un monstre fidjien connu de la France

Ce lundi, le Midi Olympique avance que Josaia Raisuqe aurait lui aussi donné son accord aux Coujoux pour 2 ans.

Depuis plusieurs semaines, Brive se montre très actif sur le marché des transferts. Le club corrézien au projet bien affirmé veut continuer de se bâtir un effectif qui pourrait exister en Top 14, en cas de montée à la fin de la saison.

Ainsi, l’actuel 2ème de ProD2 vient récemment d’engager le Puma Moroni au centre, qui pourrait rester, mais aussi le numéro 9 et maître à jouer de l’Ulster John Cooney, Jamie Shillcock, Julien Tisseron et Geoffrey Cros, selon les informations qui circulent ici et là.

Et ce n’est pas fini ! Ce lundi, le Midi Olympique avance que Josaia Raisuqe aurait lui aussi donné son accord aux Coujoux pour 2 ans. L’ailier ou 3ème ligne de Castres, qui n’entre plus dans les plans tarnais, va donc rejoindre P-H Broncan, qu’il avait déjà côtoyé au CO.

Un joueur irrégulier mais au potentiel physique hors-normes (1m93 pour 115kg) pour un ailier, qui lui a même valu ce repositionnement occasionnel en 3ème ligne, façon Levani Botia.

Un profil rare, donc, qui va venir garnir encore un peu plus la colonie fidjienne que possède déjà le CA Brive (Saudrugu, Tuivuaka, Rokoduru…) et amener de la puissance.

L’ancienne terreur de la ProD2, qui a aussi disputé les JO avec les Fidji à 7 l’été dernier, connaîtra donc son 4ème club en France, depuis son arrivée en 2015.

Reste à savoir dans quelle division ce sera…