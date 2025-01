TRANSFERT. Camille Chat à Lyon pour mieux rebondir chez un ambitieux club du Top 14 prochainement ?

Le très courtisé Camille Chat n’a pas mis longtemps à retrouver un club après son départ du Racing 92. Mais combien de temps restera-t-il à Lyon ?

Libre depuis son départ du Racing 92, le talonneur Camille Chat portera le maillot du LOU Rugby jusqu’à la fin de la saison. Il rejoindra le groupe lyonnais dès lundi. Bienvenue Camille" a communiqué le club ce week-end.

Ainsi, moins d’une semaine après son départ forcé dû Racing 92, l’ancienne boule de muscles des Hauts-de-Seine rebondit déjà en Top 14. Logique, tant son profil est unique actuellement, sur le marché des transferts.

Un gros coup pour le LOU qui voit là un renfort de choix dans sa lutte pour le maintien, et plus si affinités. Car le talonneur de 29 ans, au-delà de sa puissance bestiale, devrait amener toute la grinta qui lui manquait parfois au 8 de devant rhodanien.

Bayonne pour la saison prochaine ?

Quid des clubs (Clermont, Bayonne, Vannes) annoncés comme prétendants à sa venue ? A priori, les deux premiers cités seraient encore sur le coup. Non pas pour cette saison en cours, car ils ne le pouvaient pas faute de place dans l’effectif du poste et le salary cap, mais pour le prochain exercice.

Selon les informations d’Actu Rugby, l’Aviron Bayonnais tiendrait même la corde pour obtenir sa venue l’été prochain. Actuel 5ème du Top 15 et ambitieux, le club basque verrait bien Chat venir épauler le jeune Lucas Martins et l’expérimenté Facundo Bosch. Qui pourraient bientôt n’être plus que tous les 2 au talonnage.

Et puis le cadre de vie sur les bords de la Nive pourrait probablement plaire au Bourguignon, aussi. Reste que le LOU, si la symbiose avec son nouvel élément venait à être parfaite, pourrait aussi se démener pour tenter de la conserver d’ici quelques semaines.

Une affaire à suivre. Mais Camille Chat n’a décidément pas fini d’affoler le marché…