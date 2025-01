POINT TRANSFERT. Clermont perd un guerrier, Pacome et Chat pistés, Velarte prolonge, Cros s'en va

Prolongations, prêts et départs chocs : le rugby français est en pleine mutation. Découvrez les transferts marquants qui rythment cette semaine dans le TOP 14 et la Pro D2.

TOP 14

Cette semaine, le Stade rochelais a annoncé le départ de Teddy Iribaren. L'ancien demi de mêlée du Racing 92 a quitté le club avec effet immédiat.

Section Paloise

Le pilier gauche Hugo Parrou va prolonger avec Pau. Il était sous contrat jusqu'en 2025. Et devrait signer une saison de plus.

Le trois-quarts centre du Stade Français Pierre Boudehent s’engage en prêt avec le RC Vannes jusqu'à la fin de la saison. L’entraîneur des avants de l'USAP Perry Freshwater arrivera la saison prochaine. Le club de la capitale a déjà rappelé le talonneur Mathieu Blin comme consultant.

Racing 92

Remercié par le Racing 92, Camille Chat serait dans le viseur de Clermont, Vannes et Bayonne. Pour rappel, Martin Méliande va rester à Lyon après sa période de prêt.

USAP

Le 3e ligne Lucas Velarte a prolongé à l'USAP jusqu'en 2027.

Clermont

Le 3e ligne de Clermont Fritz Lee a officialisé son départ à la fin de la saison.

Le troisième ligne Langi Gleeson est envoyé au MHR. Une signature qui a poussé le sélectionneur australien a ne pas le retenir pour un rassemblement des Wallabies.

Geoffrey Cros va quitter le FCG et rejoindre Brive à la fin de saison. Pio Muarua est lui dans le viseur de Clermont et devrait rejoindre l'Auvergne. Pour rappel, Mathis Sarragallet a été recruté par Lyon. Aurélien Callandret, ailier de l’Aviron Bayonnais, et Romain Ruffenach, talonneur de la Section Paloise joueront à Grenoble l'an prochain.

Le Stade Rochelais et Pau auraient des vues sur l'arrière Ugo Pacome. Pour rappel, Sadek Dehgmache débarque sous la forme d'un prêt en provenance de l'USAP.

Le troisième ligne Jean-Baptiste Barrère est désormais sous contrat avec Dax jusqu’en 2026.