RUGBY. Cet Anglais au 54 caps prêt à décliner une belle offre du Top 14 ?

À bientôt 32 ans, le talonneur anglais Luke Cowan-Dickie devrait rester en Angleterre pour les deux prochaines saisons, refusant une arrivée en Top 14.

Cet international anglais ne rejoindra pas la diaspora britannique du Top 14. En effet, le talonneur des Sale Sharks et du XV de la Rose Luke Cowan-Dickie aurait récemment refusé des offres venues de l’Hexagone. Il aurait prolongé son bail de deux ans au sein du club de la banlieue de Manchester, où il est arrivé en 2023. La prolongation du joueur aux Sale Sharks pourrait être officialisé prochainement, sauf retournement de situation.

TOP 14. L'Angleterre veut rapatrier ce crack bientôt éligible avec le XV de France

Cowan-Dickie refuse le LOU Rugby

En attendant, le joueur qui fêtera ses 32 ans en juin a été la cible de plusieurs écuries européennes. Ainsi, Rugby Pass révèle que le joueur aurait pu revenir chez les Exeter Chiefs, son ancien club, mais surtout, une arrivée en Top 14 était évoquée. Plus précisément, Luke Cowan-Dickie était attendu du côté du LOU Rugby pour la saison prochaine.

Cependant, le talonneur au 51 caps avec le XV de la Rose et 3 apparitions avec les Lions britanniques et irlandais ne devrait pas arriver dans la Ville des Lumières. De plus, ce n’est pas la première fois que le joueur est annoncé dans l’Hexagone. En effet, Montpellier s’était déjà intéressé à Luke Cowan-Dickie en 2023. Toutefois, son transfert avait été au cœur d’une histoire médicale et extra-sportive complexe.

TRANSFERT. Le meilleur centre d’Europe ? Menoncello en Top 14, sa destination connue !

Top 14, “statut : c’est compliqué”

En effet, l’international anglais était venu en mars 2023 dans l’Hérault pour passer sa visite médicale. Malheureusement, le joueur avait connu une soirée mouvementée, après son passage dans les locaux du MHR. Ivre, il avait terminé la nuit en cellule de dégrisement. Dans la foulée, le club avait découvert que le joueur n’avait pas guéri au mieux d’une blessure aux cervicales, qui le rendait inéligible à la pratique du rugby en France.

Après une année passée aux Sale Sharks, il avait de nouveau voulu venir en Top 14. Cette fois-ci, c’était le LOU Rugby qui était intéressé, pour une arrivée à l’été 2024. Il devait arriver dans le Rhône avec son compatriote Jonny Hill. Cependant, leurs transferts à Lyon seront annulés quelques mois après, alors que les deux joueurs connaissaient des pépins physiques importants.

TRANSFERT. Malgré les départs, le RCT prêt à bâtir la 3e ligne la plus explosive du Top 14 avec Patrick Tuifua ?

Ainsi, c’est la troisième fois en un peu plus de deux ans que Luke Cowan-Dickie voit son transfert en Top 14 échoué. Un scénario atypique, dont le dernier dénouement est voulu par le joueur. En effet, le talonneur titulaire en sélection aurait voulu accepter cette prolongation chez les Sale Sharks pour montrer sa loyauté envers son club. Pour cause, l’écurie du nord de l’Angleterre l’a sauvé à deux reprises du chômage, après ses échecs de transferts au LOU et au MHR.

Du côté du LOU Rugby, la venue cet hiver de Camille Chat permet de renflouer au poste de talonneur. De plus, la prolongation de Guillaume Marchand et l’arrivée du Grenoblois Mathis Sarragallet devraient permettre d’assurer une belle profondeur d’effectif. Cet été, Lyon perd deux talonneurs, avec les départs du jeune Yanis Charcosset et du taulier fidjien Sam Matavesi.

TOP 14. Camille Chat brise le silence : ''C’était dur de partir comme ça''