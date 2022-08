PREMIERSHIP RUGBY. Après les Wasps, les Worcester Warriors sont en grand danger

Le service de la fiscalité et des douanes du Royaume-Uni a demandé la liquidation judiciaire du club de Premiership des Worcester Warriors.

RUGBY. Ce club historique et plusieurs fois titrés en Europe va-t-il disparaître ?Décidément, les clubs anglais traversent une période compliquée sur le plan sportif mais aussi administratif. Personne n'a oublié les déboires des Saracens, relégués en deuxième division et mis à l'amende pour des problèmes liés au salary cap. Cette semaine, nous avons appris que les Wasps avaient d'importants problèmes financiers qui menaçaient la survie du club. Selon le Telegraph, la formation anglaise de Worcester est menacée par une liquidation judiciaire. "Le fisc demande la liquidation du club de Premiership lors d'une audience qui pourrait avoir lieu dans quelques semaines, à moins qu'il ne règle une facture qui serait de l'ordre de 300 000 livres", soit plus de 350 000 euros. La récente crise sanitaire a été très compliquée à gérer pour les clubs français comme anglais. Si bien que le renflouement du gouvernement estimé à plusieurs dizaines de millions de livres serait insuffisant pour assurer leur survie, rapporte le site.



Le huis clos imposé aux formations de Premiership comme à celle de Top 14 leur a fait perdre beaucoup de revenus. Contrairement au football dont l'économie est basée sur les droits de retransmission, le rugby vit principalement sur la vente de billets. Si un plan d'action visant à régler ces passifs et un accord de délai de paiement a été mis en place, "des retards inévitables indépendants de la volonté du club" ont empêché le règlement de la somme. D'où la mesure prise par le fisc. Récemment, Worcester n'aurait pas été en mesure de payer certains joueurs dans les temps. Les comptes pour l'exercice clos en février 2021 sont également en retard de près de neuf mois. Aucun club de Premiership n'a fait faillite depuis Richmond en 1999.