RUGBY. Aller jouer à l'étranger ? Le conseil déroutant de Courtney Lawes aux jeunes joueurs anglais

Le rugby anglais va mal. Le troisième ligne international anglais Courtney Lawes en a conscience et il suggère aux plus jeunes de partir jouer à l'étranger.

Le rugby anglais traverse une période très délicate en ce moment. Après Worcester et les Wasps, c'est au tour des London Irish d'être dans la tourmente d'un point de vue économique. Les joueurs n'ont pas été payés pour le mois d'avril. Par ailleurs, le troisième ligne international de Northampton Courtney Lawes a pris la parole à ce sujet en conférence de presse et conseille aux jeunes d'évoluer à l'étranger si l'occasion se présente : "C’est une carrière limitée et c’est important de penser à soi, parce que quand ça se terminera, l’argent s’arrêtera aussi. Faites ce qui semble être le mieux pour vous. Voici mon conseil pour les jeunes joueurs", a-t-il déclaré selon Sud Ouest en conférence de presse. Mais voila, le problème est que les internationaux anglais qui évoluent à l'étranger ne peuvent pas être selectionnés avec le XV de la rose. Cependant, des exceptions sont possibles. Par exemple, Jack Willis a participé au Tournoi des 6 Nations alors qu'il joue avec Toulouse suite à la faille des Wasps. Mais ces exceptions ne sont valables seulement jusqu'au Mondial. C'est donc à eux de faire le bon choix entre la sélection ou bien l'argent...

Un exode des Anglais vers le Top 14

Cette situation est plus qu'alarmante pour le rugby anglais. Et les joueurs les plus expérimentés l'ont bien compris. L'ailier Jack Nowell va quitter Exeter pour La Rochelle. Toujours du côté des Chiefs, le talonneur Luke Cowan-Dickie et le troisième ligne Sam Simmonds évolueront à Montpellier. Le centre Joe Marchant quittera lui les Harlequins pour le Stade Français tandis que le deuxième ligne David Ribbans sera Toulonnais la saison prochaine. Il ne faut pas non plus oublier que le troisième Jack Willis évolue déjà en Top 14 à Toulouse. Par ailleurs, Courtney Lawes est aussi en colère contre la fédération. "C’est juste tellement décevant de voir où on en est. Il y a cinq ans environ, on était probablement le sport qui connaissait le développement le plus rapide dans le pays. La fédération et la Premiership Rugby (organisateur du championnat) doivent s’associer pour trouver un moyen que ça marche ou le championnat va souffrir".