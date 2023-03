RUGBY. TRANSFERT. Lawes, Nowell… Ces stars anglaises qui pourraient débarquer en Top 14

Cette saison, beaucoup de stars anglaises comme les frères Willis ou Robson ont rejoint le Top 14. Une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter.

6 NATIONS. L’Angleterre sans l’un de ses ouvreurs emblématiques face à la FranceSi autrefois, on ne comptait que très peu de joueurs anglais en Top 14, ce n'est plus (du tout) le cas de nos jours. En effet, nombreux sont ceux qui décident de traverser la Manche, pour découvrir un nouveau challenge. Un constat accentué par les liquidations judiciaires des Wasps et de Worcester, qui ont permis aux clubs français de récupérer d'excellents joueurs : Jack Willis a notamment rejoint Toulouse, tandis que son frère Tom s'en est allé à l'UBB. Un exode qui ne risque pas de s'arrêter, au vu des finances actuelles des clubs anglais, mais également du salary cap de Premiership, bien inférieur à celui du Top 14. Pour preuve, Cowan-Dickie et Simmonds rejoindront le MHR la saison prochaine, là où Joe Marchant débarquera dans la Capitale, au Stade Français. Quant au géant deuxième ligne David Ribbans, ce dernier sera un joueur du RCT en juin prochain.

Depuis le mois de septembre, ce n'est pas moins de 10 joueurs qui ont, ou qui vont quitter la Premiership pour rejoindre le championnat de France. Un nombre qui risque de s'allonger, puisque deux autres stars du rugby anglais seraient sur le point de débarquer en Top 14 : Jack Nowell (42 sélections), et Courtney Lawes (96 sélections). À 29 ans, l'ailier d'Exeter pourrait rejoindre le champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais. D'abord approché par l'ASM, Nowell serait finalement tout proche de signer chez les Bagnards. Quant à Courtney Lawes, selon l'Équipe, le Stade Français s'intéresserait grandement à ce dernier, notamment pour remplacer Marcos Kremer, futur clermontois. Néanmoins, d'autres écuries du Top 14 surveilleraient également le joueur de Northampton, qui cherche un dernier défi à 34 ans. Autant vous que cet exode massif ne va qu'accentuer la question d'assouplir, ou non, les critères de sélection en équipe nationale. Un assouplissement que souhaite grandement Steve Borthwick, actuel entraîneur du XV de la Rose...

