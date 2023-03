TRANSFERT. Jack Nowell en Top 14, c'est fait ! Un bon coup pour le Stade Rochelais ?

L'ailier international anglais Jack Nowell s'est engagé à La Rochelle selon le Daily Telegraph.

Jack Nowell sera donc bel et bien Rochelais la saison prochaine. Selon les informations du Daily Telegraph, l'ailier anglais s'est engagé avec les Maritimes et rejoindra donc leur effectif 4 étoiles à compter de l'été prochain. En 145 matchs disputés avec les Chiefs, l'ailier tatoué a inscrit notamment 33 essais en Premiership, faisant de lui l'un des attaquants les plus craints du championnat, outre-Manche. Pour l'instant pas dans les plans du nouveau sélectionneur anglais Steve Borthwick, le natif des Cornouailles a néanmoins connu 45 sélections avec le XV de la Rose, et ce malgré de nombreuses blessures.

Une sacrée prise sur le papier pour le club rochelais, qui ne semblait même pas avoir besoin de ça pour se constituer une des lignes de 3/4 les plus dangereuses du Top 14. Reste que Nowell, bien que toujours capable de coups d'éclats grâce à sa force du bas du corps notamment, n'est plus réellement dans la forme de sa vie. Celui qui fêtera ses 30 ans le mois prochain devra certainement batailler pour se faire une place au soleil au milieu des Raymond Rhule, Teddy Thomas ou Dillyn Leyds sur les ailes. Même si une chose est sûre, à l'instar d'un Finn Russell, le grand ami d'Henry Slade apportera de la bonne humeur dans les vestiaires de Deflandre.