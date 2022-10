Premiership. 167 licenciements chez les Wasps, un jour sombre pour le rugby anglais

Les Wasps, club de Premiership, ont été en redressement judiciaire. Tous les joueurs ont été licenciés. Une relégation est à prévoir pour les Guêpes.

RUGBY. Choc en Premiership : Les Warriors écartés de toutes compétitionsAprès les Warriors de Worcester, c'est le tour des Wasps. Déjà suspendus en Premiership, le club a été placé sous administration judiciaire ce lundi. Les Guêpes ont ainsi licencié 167 joueurs et membres du personnel. La BBC nous apprend que la société Wasps Holdings Limited avait cessé ses activités avec effet immédiat – et que deux associés de la société de conseil aux entreprises spécialisée FRP avaient été nommés administrateurs conjoints. "C'est un jour sombre pour le rugby anglais", confie l'un deux.

"Notre objectif immédiat est de soutenir ceux qui ont perdu leur emploi ce matin. Ce sera une période incroyablement difficile pour chaque individu". Pour rappel, des difficultés financières et particulièrement un défaut de paiement sur un emprunt de 40 millions d'euros serait à l'origine de leur tourmente. TRANSFERT. Hougaard, Launchbury, Umaga, des stars de la Premiership bientôt sur le marché ?Une situation qui devrait entraîner une vague de nouvelles signatures dans plusieurs clubs européens. Les Wasps disposaient en effet de joueurs de talent. On pourrait également assister à une refonte du championnat anglais avec un passage à 10 clubs contre 13 actuellement. Double champion d'Angleterre et d'Europe, les Wasps vont-ils pouvoir repartir à un échelon inférieur comme les Warriors ? C'est à prévoir, mais à quel étage ? Leur forfait va aussi avoir un impact sur la Challenge Cup. On imagine que leurs adversaires vont avoir match gagné sur tapis vert avec cinq points à la clé. Ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualification pour les phases finales. Outre-Manche, cette situation inquiète d'autant plus que ces deux formations ne sont pas les seules à avoir des dettes. Cumulées, les dettes de l’intégralité des clubs de Premiership s’élèvent à plus de 500 M£. La dette nette cumulée des clubs correspond, elle, à 105 M£. RUGBY. Une dette à NEUF chiffres pour les Wasps : La Premiership sombre financièrement