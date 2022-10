TRANSFERT. Hougaard, Launchbury, Umaga, des stars de la Premiership bientôt sur le marché ?

Comme Worcester, les Wasps vont être mis en redressement judiciaire prochainement. Et forcément, leurs joueurs vont devoir trouver de nouveaux points de chute.

Sale temps en Angleterre ! Après nos amis de Worcester, ce sont aux Wasps de Coventry de devoir tirer le rideau pour les prochains temps. D'après les dernières informations qui émanent d'outre-Manche, le club champion d'Europe en 2007 devrait à son tour être placé en redressement judiciaire. En janvier dernier, il battait le Stade Toulousain et le voici aujourd'hui obligé de déclarer forfait pour ses prochaines échéances, à commencer par la rencontre de ce week-end face à Exeter. Comme quoi tout va si vite, à si haut niveau...

Reste que forcément, alors qu'une situation de suspension du Premiership semble se confirmer, les Wasps devraient eux aussi liquider leur effectif dans les prochains jours. Lui qui est d'une sacrée qualité... Un véritable crève-coeur pour les fans du rugby anglais, qui néanmoins pourrait donner de - nouveaux - bons coups à faire sur le marché des transferts. Pour l'exemple, il est presque déjà acquis que les internationaux Joe Launchbury (69 capes) et Jack Willis retourneront dans leur club formateur, à savoir les Harlequins pour le deuxième ligne, les London Irish pour le flanker. Concernant les cracks anglais Alfie Barbeary, Jacob Umaga, Paolo Odogwu ou Ali Crossdale, nul doute que d'autres clubs du Premiership se jetteront sur l'occasion. Comme l'avait fait Bath récemment en recrutant les pensionnaires de Worcester, Ollie Lawrence et Ted Hill.

Reste que d'autres garçons, étrangers ou qui ne prétendent plus à la sélection d'Eddie Jones, pourraient voir leur CV déposé sur les bureaux des dirigeants du Top 14. Et pourquoi pas, donc, débarquer en France. L'on pense à d'excellents joueurs comme le pilier droit des Springboks Vincent Koch, son virevoltant compère François Hougaard ou le 3ème ligne Nizaam Carr, 5 capes avec l'Afrique du Sud. Et si les Wasps ont déjà pas mal dégraissé lors de la dernière intersaison, d'autres bons coups sont disponibles, comme le golgoth Biyi Alo, pour ceux qui se cherchent un droitier du calibre physique de Ben Tameifuna (1m88 pour 145kg). Enfin, les profils des expérimentés Josh Bassett mais surtout Brad Shields (31 ans) ne devraient pas laisser insensibles certains clubs, désireux de se renforcer via des joueurs supplémentaires. Tout comme ceux du finisseur Zach Kiribige ou de l'arrière Matteo Minozzi, puisque le Top 14 semble de nouveau succomber à la mode italienne...

