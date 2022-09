TRANSFERTS. Les Worcester Warriors, bientôt la nouvelle brocante du Top 14 ?

Du fait de la situation économique catastrophique des Warriors, de nombreux clubs seraient à l'affut pour rapatrier leurs meilleurs joueurs.

À l'heure d'écrire ces lignes, la situation au Sixways n'a pas bronché : les joueurs et membres du staff n'ont pas pu voir leur dernière mensualité être payée (même si elle devrait l'être - partiellement - ce mercredi soir) et Worcester s'apprête à ne pas pourvoir disputer son premier match de la saison, prévu le week-end prochain face aux Saracens. Malgré un fort instinct de survie qui pourrait peut-être lui permettre de respirer un peu grâce à la potentielle arrivée d'un actionnaire américain, le club de Worcester se doit se trouver des solutions immédiates pour soulager sa trésorerie. Résultat, les plus gros salaires vont devoir, sauf improbable retournement de situation, quitter le navire.

PREMIERSHIP RUGBY. Après les Wasps, les Worcester Warriors sont en grand danger

En premier lieu et comme annoncé par nos confrères du Midi Olympique, le 3ème ligne sud-africain Kyle Hatherell va venir renforcer le poste du côté de La Rochelle, qui a seulement vu Yoan Tanga arriver cet été, pour 3 départs. Un joueur fort et mobile, jouissant d'un beau gabarit (1m93 pour 114kg) et aujourd'hui dans la force de l'âge, à 27 ans. Derrière, il y a de faibles chances que les expérimentés Rory Sutherland et Matt Kvesic poursuivent leur aventure dans le "Worcs". Le solide pilier écossais et le 3ème ligne anglais, respectivement 4ème et 5ème plus gros salaires du club, vont forcément avoir des propositions, en France comme ailleurs, là où les structures ont les moyens de payer des mensualités "élevées". Duhan Van der Merwe, lui, convoité par le Racing et Toulon, ne viendra finalement pas dans l'Hexagone, la fédération écossaise refusant qu'un nouveau de ses éléments forts joue en dehors des frontières du Royaume-Uni. En revoyant son salaire quelque peu à la baisse, le joueur le mieux payé de Worcester pourrait trouver un point de chute en Angleterre.

TOP 14. TRANSFERT. Le colosse écossais Duhan Van der Merwe priorité du Racing 92 ?

Quant aux deux pépites du club, Ted Hill et Ollie Lawrence, il y a eux aussi peu de chances qu'on les voit cette saison sous le maillot des Warriors. Pour le bien des finances du club, mais aussi de leur carrière, même si on sait qu'ils y sont très attachés. Ainsi, le 3ème ligne et le centre de 22 ans rebondiront, quoi qu'il arrive, en Angleterre, où de gros clubs comme Leicester ont déjà fait part de leur intérêt. En clair, et même si l'excellent centre sud-africain Francois Venter pourrait rester, Worcester serait sur le point de perdre la quasi intégralité de ses "top joueurs". De quoi envisager difficilement un avenir en Premiership, même si cette saison encore, aucune relégation n'est prévue du côté de l'Angleterre...