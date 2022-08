TOP 14. TRANSFERT. Le colosse écossais Duhan Van der Merwe priorité du Racing 92 ?

Selon les informations du Telegraph, Worcester va devoir dégraisser fort dans les prochaines semaines. Et comme souvent, le Racing est à l'affût.

C'est une nouvelle réalité économique. En Angleterre, l'un des championnats - si ce n'est LE - les plus attrayants de la planète depuis plusieurs saisons, on s'apprête à faire table rase du passé avec un salary cap drastiquement revu à la baisse. Au milieu de tout ça, un club vit une situation économique des plus compliquées : le journal The Telegraph vient de confirmer les rumeurs qui émanent depuis des semaines et qui faisaient écho d'un chaos du côté de Worcester. Selon lui, le club du centre de l'Angleterre n'a pas pu payer ses dettes et ses impôts en temps voulu et de ce fait, malgré la possible intervention d'un mécène américain pour combler le trou, les plus gros contrats pourraient quitter le club avant le début de la saison 2022/2023, qui débute dans une dizaine de jours outre-Manche.

PREMIERSHIP RUGBY. Après les Wasps, les Worcester Warriors sont en grand dangerParmi eux, trônent évidemment des garçons comme Francois Venter, mais surtout Duhan Van der Merwe. Le colossal ailier (1m93 pour 106kg) aux 13 essais avec l'Ecosse fait partie des "joueurs du président" et va certainement devoir aller voir ailleurs. Ce qui ne laisse naturellement pas les grosses écuries européennes de marbre. À ce jeu-là, on ne laisse pas passer des talents du genre et le Racing 92, coutumier du fait, semble une nouvelle fois l'avoir bien compris. Selon le Midi Olympique, les dirigeants franciliens seraient attentifs à la situation de l'ailier de 27 ans et pourraient jeter leur dévolu sur le natif de George, en Afrique du Sud, dans les prochains jours. Reste que le club des Hauts-de-Seine ne serait pas le seul intéressé par le profil de finisseur de Van der Merwe (on parle d'autres formations hexagonales et de franchises sud-afs', notamment), et qu'il devra aussi faire des choix, à un poste déjà bien fourni du côté du triangle arrière, et où l'Anglais Christian Wade serait sur le point de s'engager en tant de joker médical...

