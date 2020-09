TRANSFERT - Et si le supersonique Christian Wade revenait à XV ?

Il est l'un des meilleurs ailiers de sa génération. Mais comme de nombreux joueurs avant lui, Christian Wade n'a jamais vraiment eu sa chance sous le maillot de son équipe nationale. Boudé par Stuart Lancaster puis Eddie Jones, lassé de stagner dans la hiérarchie anglaise, l'ancien joueur des Wasps avait surpris tout le monde en... changeant de discipline.

Pas de sevens ni de XIII pour Wade : direction les Etats-Unis et la NFL.

WTF : pourquoi l'international anglais Christian Wade a-t-il choisi la NFL aux dépens du rugby ?En football américain, l'Anglais avait atterri chez les Buffalo Bills. Et si ses débuts outre-Atlantique ont été réussis, Wade vient d'être libéré par la franchise.

We’ve released 24 players from the roster.



