RUGBY. Premiership. Les Warriors sont écartés de toutes compétitions

La RFU vient de placer Worcester en redressement judiciaire, par conséquent les Warriors sont écartés de toutes compétitions. Une situation plus que délicate.

Il ne fait pas bon être fan des Warriors ces temps-ci. Le club de Worcester est en proie à de graves difficultés financières depuis le début de la saison à cause d’une dette qui avoisinerait les 30 millions d’euros. Pour tenter de sauver leur tête, les Warriors avaient jusqu’au lundi 26 septembre 17h (en Angleterre) pour présenter à la fédération anglaise du rugby (RFU) des garanties économiques portant sur une éventuelle reprise du club. Malheureusement, peu après la deadline, la RFU a communiqué sur le sujet pour annoncer la suspension avec “effet immédiat” de toutes les équipes de Worcester. Des féminines aux jeunes en passant par le groupe professionnel, tout le monde est concerné par cette suspension. Peu après, les Warriors ont publié un communiqué confirmant la nouvelle : “Les négociations avec des investisseurs potentiels n'ont pas permis d'apporter les fonds absolument nécessaires, la mise en redressement judiciaire semble la meilleure solution pour préserver les intérêts de l'entreprise et offrir les meilleures chances de trouver une solution pour sauver le club”. Placé en redressement judiciaire auprès du ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport (DCMS), le club va être régi par un administrateur. Les prochaines semaines s’annoncent tout autant mouvementées : “Le club et le DCMS continueront à coordonner leurs efforts pour trouver un moyen de sauver le club s'il y a une possibilité de le faire. Les administrateurs évalueront toute option de sauvetage pour la totalité ou une partie de l'entreprise au fur et à mesure que des offres seront faites, tout en s'assurant que les fonds publics soient protégés."

Quid des joueurs et de la Premiership ?

Alors qu’ils venaient de remporter leur première victoire de la saison face aux Falcons (39-5) en trois matchs de Premiership, les Warriors ne sont pas près de rechausser les crampons. Et ce succès bonifié pourrait bien être l’un des derniers pour Worcester. Écarté de la compétition, le club devra déclarer forfait à chaque rencontre jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée du côté de ses finances. Un gros point d’interrogation apparaît aussi sur l’avenir des joueurs. Certains, comme l’ailier écossais (18 sélections), Duhan Van der Merwe, sont des références et nul doute qu’ils rebondiront ailleurs si la situation des Warriors ne s’arrange pas. L’épée de Damoclès vient donc de tomber sur Worcester, reste à voir si le club saura se relever. Une situation bien délicate qui doit donner des sueurs froides aux fans des Wasps, eux aussi en danger.

