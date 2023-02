RUGBY. Ce possible changement en Angleterre ne va pas plaire aux clubs de Top 14

Alors l'exode des joueurs anglais vers le Top 14 a commencé en début de saison, avec une douzaine de joueurs concernés, le sélectionneur du XV de la Rose milite pour un changement de taille.

Borthwick dit oui aux internationaux jouant à l'étranger

Longtemps en concurrence avec le Top 14, la Premiership perd petit à petit ses talents, qui sont de plus en plus intéressés par les juteux contrats proposés par des clubs de Top 14. À l'image des Wasps et de Worcester, qui ont été placés en redressement financier, de nombreux autres clubs ne parviennent plus à garder leurs meilleurs éléments, notamment à cause des différentes dettes accumulées. De ce fait, bon nombre de joueurs ont déjà rejoint le Top 14 cette saison à l'image de Jack Willis (Toulouse), Biyi Alo (Raing 92), Ali Crossdale (USAP) ou encore Dan Robson (Pau). De plus, d'autres joueurs de renommée internationale sont en partance pour la France, et rejoindront la saison prochaine le Top 14. Par exemple, nous pouvons citer Luke Cowan-Dickie et Sam Simmonds qui rallieront les rangs du MHR, Joe Marchant au Stade Français et David Ribbans à Toulon. Les départs de Manu Tuilagi et de Billy Vunipola pour le Japon ne sont pas encore officiels, mais se précisent de plus en plus. Pour que son équipe nationale ne soit pas trop impactée, Steve Borthwick a décidé de donner son accord à la fédération anglaise pour sélectionner ces joueurs dans le futur, bien que cette dernière soit extrêmement stricte en matière de négociation. Le sélectionneur anglais a annoncé : "Nous sommes confrontés à des circonstances extrêmes. Il y a des discussions en cours sur les implications pour l'avenir. De mon point de vue, je veux m'assurer que nous pouvons sélectionner le plus grand nombre de joueurs possible. Et les meilleurs joueurs possibles. Ces discussions n'en sont qu'à leur point de départ. Mais est-ce que je veux m'assurer que nous ayons les meilleurs joueurs à disposition de l'équipe d'Angleterre ? Oui." (Figaro)

Un désastre pour les clubs de Top 14 ?

Ravis que les meilleurs joueurs anglais aient envie d'ailleurs, des clubs de Top 14 se sont d'ores et déjà positionnés sur ces derniers, en pensant pouvoir les conserver toute la saison, au vu de la politique menée par la fédération anglaise. Toutefois, rien n'a été tranché pour le moment, mais les présidents et entraîneurs des clubs de Top 14 doivent scruter attentivement ce qui se dit de l'autre côté de La Manche. Si ces mêmes joueurs sont éligibles au XV de la Rose, les clubs de Top 14 seraient privés de ces derniers, tout en sachant que leurs internationaux français seraient également à disposition du 15 de France. De plus, cette année 2023 est synonyme de Coupe du Monde, et si en plus de cela vient s'ajouter une période d'absence lors du Tournoi des 6 Nations, le préjudice sportif serait énorme. En attendant, rien n'est fait, et les clubs de Top 14 peuvent continuer leur marché parmi les meilleures équipes de Premiership.