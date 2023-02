6 NATIONS. La composition de l'Écosse face au 15 de France, avec Finn Russell à la baguette !

Alors que nos Bleus vont recevoir l'équipe d'Écosse ce dimanche au Stade de France, la composition du XV du Chardon est tombée, sans réelle surprise.

L'équipe d'Écosse au complet

Pour faire face à la France, les Écossais sortent la grande armada, et sans surprise, leurs principaux leaders de jeu seront titulaires au coup d'envoi du match. La charnière sera logiquement composée de Ben White, très en vue face au Pays de galles, et de l'inévitable Finn Russell. Huw Jones et Tuipulotu seront associés une nouvelle fois au centre, et accompagnés par les deux Sud-africains d'origine aux ailes, en la personne de Kyle Steyn et du colossal Duhan Van der Merwe. Pour finir, l'infatigable Stuart Hogg tiendra bien sa place, pour une 99e sélection. Ensuite, pour le 8 de devant, un seul changement est à noter, avec le retour de ce diable d'Hamish Watson en troisième ligne, qui est une des révélations écossaises ces dernières saisons. Ce dernier sera accompagné de son capitaine, Jamie Ritchie, de l'autre côté de la mêlée, avec également Matt Fagerson en numéro 8. À part cela, Schoeman, Turner et Fagerson seront alignés en première ligne, et Grant Gilchrist accompagnera Gray à l'attelage !

Équipe d'Écosse