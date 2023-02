TOP 14. TRANSFERT. Après Tolofua, Toulon veut un autre avant du Stade Toulousain

Si le RCT a déjà signé Selevasio Tolofua pour la saison prochaine, le club varois chercherait de nouveau à renforcer son pack, avec un autre joueur du Stade Toulousain.

RUGBY. Top 14. Toulouse envoie-t-il toujours une ‘’équipe B’’ à Toulon ?Samedi soir, le Stade Toulousain affronte sans ses internationaux un RCT en quête de points, au stade Vélodrome de Marseille. Une rencontre alléchante sur le papier, entre le leader du Top 14 et un prétendant pour les phases finales. Mais avant ce match, une information concernant les deux clubs vient de tomber. En effet, Var Matin nous apprend que le RCT serait très intéressé par un joueur du pack toulousain : Yannick Youyoutte. À 23 ans, celui qui a disputé 13 rencontres cette saison (dont 5 fois en tant que titulaire) serait l'une des priorités du club varois, qui possède de nombreux joueurs vieillissant au poste de troisième ligne (Lakafia, Parisse, Bastareaud). Un intérêt, toujours selon Var Matin, partagé par Youyoutte, puisque celui-ci aurait rencontré les dirigeants de Toulon. Les prochaines semaines nous révèleront peut-être si le jeune avant polyvalent va rejoindre ou non Selevasio Tolofua, qui a lui d'ores et déjà signé au RCT. Rappelons également que le dernier finaliste de la Challenge Cup aurait également enregistré l'arrivée du deuxième ligne de Northampton David Ribbans, pour la saison prochaine. Vous l'aurez compris, Toulon ne chôme pas du côté des transferts, et compte bien renforcer singulièrement son effectif, afin de retrouver sa gloire d'il y a encore quelques années...

RUGBY. TRANSFERT. Une ancienne star de Toulon bientôt de retour en Top 14 ?