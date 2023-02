RUGBY. Top 14. Toulouse envoie-t-il toujours une ‘’équipe B’’ à Toulon ?

Samedi soir, Toulouse se déplace au Vélodrome pour y affronter Toulon en Top 14. Une rencontre qui se fera encore sans les cadres toulousains…

15 DE FRANCE. Peato Mauvaka (Toulouse) de retour avant la fin du 6 Nations ?En l’absence du Tournoi des 6 Nations, le Top 14 reprend ses droits ce week-end, avec de nombreux matchs intéressants. Et parmi eux, la rencontre de samedi soir, entre Toulon (9ème, 39 points) et le Stade Toulousain (1er, 58 points), au Vélodrome. Une affiche de rêve sur le papier, qui sera en réalité quelque peu gâchée par les nombreuses absences côté toulousain. En effet, tous les internationaux du 15 de France seront absents, à l’exception de Melvyn Jaminet et François Cros, libérés par le staff des Bleus. De son côté, le RCT sera quant à lui bien moins handicapé, puisque seul Ollivon est retenu avec le 15 de France. Un constat habituel pour les supporters des Rouges et Noirs, qui voient depuis plusieurs saisons désormais leur équipe se déplacer dans le sud-est sans ses meilleurs joueurs, que ce soit à cause des doublons ou non. L'année dernière par exemple, Ugo Mola avait décidé de faire reposer Dupont, Ntamack et les autres à Marseille. Il en fut d'ailleurs de même en 2021 (victoire du RCT 44-10), ainsi qu'en 2019 (victoire des Varois 25 à 10). Si bien que pour revoir une équipe de Toulouse ''type'' se déplacer à Toulon, il faut remonter au 10 septembre 2017. Rien que ça...

Même si le Stade Toulousain a décidé ces dernières saisons d'envoyer une équipe remaniée, il faut remonter encore plus loin pour retrouver un succès du club le plus titré d'Europe à Toulon. C'était il y a environ 7 ans, plus précisément le 30 avril 2016 (victoire de Toulouse 12 à 10). Une éternité donc, puisque seuls François Cros et Dorian Aldegheri étaient présents sur la pelouse de Mayol. Sauf que samedi, la rencontre se déroulera non pas à Toulon, mais bien au stade Vélodrome de Marseille. Une antre où les Toulousains ne se sont imposés qu'une seule fois face au RCT : le 28 mars 2015, sur le score de 24 à 34. Reste à voir désormais si les hommes d'Ugo Mola arriveront à réitérer cet exploit, face à une formation toulonnaise en besoin urgent de points...

