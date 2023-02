RUGBY. TRANSFERT. Une ancienne star de Toulon bientôt de retour en Top 14 ?

RUGBY. TRANSFERT. Semi Radradra va faire son retour en Top 14 !Décidément, le marché des transferts continue à battre son plein, et ce peu importe le moment de la saison. Car après Semi Radradra (qui rejoindra Lyon la saison prochaine), une autre star du rugby mondial pourrait également faire son retour en Top 14, et ce très bientôt. Son nom ? Malakai Fekitoa ! En effet, le centre all black surpuissant (24 sélections avec le maillot noir) va quitter son club du Munster à la fin de la saison, après seulement une petite année passée là-bas. À 30 ans, celui qui a également connu les Wasps devra donc se trouver une autre équipe. Et parmi les options possibles, le Top 14 reste l'une des principales. En effet, le championnat de France, au-delà de son attractivité sportive, peut également s'aligner sur de très gros salaires. De plus, n'oublions pas que Fekitoa est passé par le RCT, de 2017 à 2019. Néanmoins, le Japon, ainsi que la Nouvelle-Zélande restent aussi deux destinations plausibles, même si celui-ci ne joue désormais plus pour les All Blacks, mais bien pour l'équipe nationale des Tonga. Reste donc à voir quel choix fera Fekitoa, qui n'a plus inscrit le moindre essai en match officiel depuis mai 2021 (face aux Harlequins)...

🗞️ PLAYER UPDATE | Munster Rugby can confirm that Malakai Fekitoa will depart the province at the end of the season.



We will wish Mala well when he departs in the summer but there's plenty of rugby to be played before then.#SUAF 🔴