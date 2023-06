RUGBY FEMININ. Reines sans couronne, les joueuses de Blagnac Rugby dominent tout de même le rugby français

Malgré une nouvelle défaite en finale du championnat Elite 1 de rugby à XV féminin, le BRF reste l'une des meilleures équipes de France.

Une malédiction en finale

À l'instar de Clermont ces 15 dernières années, l'équipe féminine de Blagnac bute année après année sur la dernière marche du podium. Souvent dominatrices sur l'ensemble de la saison, les joueuses blagnacaises ne parviennent pas à remporter ce titre si symbolique, avec souvent des scénarios cruels. Cela fait désormais 3 saisons que Blagnac se hisse en finale du championnat de France, et après deux défaites face à l'ASM Romagnat et le Stade Toulousain, c'est le Stade Bordelais qui s'impose. Une fois de plus, les coéquipières de Marjorie Mayans menaient à la mi-temps et une fois de plus le sort du match s'est décidé dans les derniers instants. Toutefois, Blagnac est une des plus grosses écuries du championnat, et la concurrence avec Bordeaux, Toulouse ou encore Montpellier fait rage pour prétendre au titre chaque année. Sur cette finale, pas moins de 10 joueuses ont déjà porté le maillot de l'équipe de France, et 8 étaient de l'aventure lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Parmi elles, la capitaine de l'équipe, Audrey Forlanie, était présente, tout comme la meilleure joueuse du Tournoi, Gabrielle Vernier.

Deux titres cette saison

Bien que la déception fût immense dans le nord-ouest de Toulouse ce week-end, la saison du BRF reste des plus belles ! En effet, le club a deux titres à son actif cette année, un record cette saison ! Pas loin du triplé historique, Blagnac a remporté la Coupe de France en avril dernier, une compétition oubliée dans le rugby professionnel masculin. Les Caouecs ont remporté la finale 50 à 14 face à Bobigny. Puis, ce week-end, ce sont les espoirs qui se sont illustrés, en lever de rideau de l'équipe première. En effet, la jeune garde a remporté un titre de champion de France espoirs, face à Montpellier. Cette catégorie, qui est considérée véritablement comme "la réserve", suit les mêmes déplacements que les grandes, avec les mêmes confrontations. Cette saison, l'antichambre de Blagnac n'a pas connu la défaite une seule fois, preuve de sa nette supériorité. Cette tendance vient confirmer l'excellente formation mise en place pour le rugby féminin à Blagnac, depuis plusieurs saisons. Pour la saison prochaine, le staff de l'équipe 1 pourra sans doute compter sur ses talents en interne, avant de recruter d'autres filles de l'extérieur.

