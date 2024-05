Maturité, prise de masse : comment Romain Ntamack est devenu le ''meilleur ouvreur défensif'' du monde ?

Toujours reconnu comme efficace défensivement, Romain Ntamack affiche aujourd'hui, à 25 ans et 94kg sur la balance, une stature défensive remarquable et digne du top niveau à son poste.

Pour avoir observé de près nombre de discussions de comptoir où les pichets étaient parfois bien entamés, on a souvent entendu des poncifs en tous genres. Ou de la vulgarisation à outrance. Dont celle-ci, pour statuer le duel Jalibert/Ntamack lorsque les deux ouvreurs se disputaient le numéro 10 en équipe de France : Matthieu Jalibert, c’est l’attaque, Romain Ntamack, c’est la défense.

Reste que Ntamack possède bel et bien des qualités défensives de très haut niveau pour son poste. C’est simple, à l’ouverture, très rares sont les joueurs à pouvoir prétendre à une telle efficacité. Qu’elle soit sur l’homme, en lecture, ou en défense collective.

Une évolution physique notable

Depuis ses débuts professionnels, "NTK" a ainsi toujours été considéré plutôt comme un bon défenseur. Souvent visé il y a quelques années, le fils d’Emile ne s’est jamais levé du milieu mais, à l’inverse d’autres de ses confrères de la même génération, n’a surtout jamais trop subi. Encore moins désormais, lui qui au fil des ans, a pris en volume et en masse.

"(Depuis ma blessure) J’ai surtout pris de la masse musculaire. Cinq jours après mon opération (le 31 août 2023), j’étais sur un banc de musculation. J’en ai fait beaucoup pendant trois mois et demi. C’était ma façon d’évacuer la grande frustration que je ressentais", explique le principal concerné à L'Équipe.

Résultat ? Entre la levée de fonte et les fêtes de fin d'année, l'ouvreur aux 38 sélections est passé proche du quintal. "En décembre, j’ai dû monter à 98 kg… Au club, tout le monde me poussait pour que j’arrive aux 100 kg ! (il sourit) Il ne fallait pas exagérer non plus !"

Redescendu aujourd'hui à 94kg (soit 1 de plus qu'avant sa blessure en août 2023) pour préparer son retour sur les terrains, Romain Ntamack note une évolution physique qui lui "permet de garder toutes mes qualités et d’être un peu plus fort sur les contacts."

