Top 14. Romain ''The Rock'' Ntamack ''physiquement hors norme'', son kiné fasciné

Absent des terrains depuis de longs mois, Romain Ntamack devrait revenir sur les pelouses de Top 14, ce samedi lors de Stade Toulousain - Section Paloise.

Dire qu’il est attendu est un euphémisme. Ce samedi 30 mars à Ernest Wallon, le public toulousain risque de se lever en cours de rencontre pour acclamer l’entrée d’un joueur : Romain Ntamack. Absent des terrains depuis le mois d’août, il a récupéré d’une rupture des ligaments croisés.

Romain Ntamack, solide comme un roc

Comme annoncé au début de l’hiver, l’ouvreur toulousain effectue son retour sur le pré au début du printemps après environ 7 mois de convalescence. Après une période de guérison express, le numéro 10 va pouvoir disputer les grandes échéances du Stade Toulousain, en Top 14 et en Champions Cup.

Si Romain Ntamack est réapparu rapidement, c’est notamment dû à des qualités physiques dignes des meilleurs sportifs, si l’on en croit les professionnels de santé qui l’ont accompagné. Interviewé par Sud Radio, le kiné de Romain Ntamack pendant sa rééducation, Jean-Michel Grand, affirme ceci :

C’était un vrai régal de m’occuper de lui. C’est un garçon qui sait très bien ce qu’il veut et qui connaît son corps.[...] On voit très bien qu’on a affaire à quelqu’un d’athlétiquement et physiquement hors norme. Par rapport à des sportifs lambda, on observe des progrès beaucoup plus rapides.”

Par ailleurs, le kinésithérapeute explique que Romain Ntamack est un patient “passionnant” à observer. Il explique que le Toulousain comprend particulièrement vite les gestes à effectuer et s’adapte sans problème.

🎙️ Jean-Michel Grand, kiné de Romain Ntamack pendant sa rééducation :



Début janvier, le joueur formé au Stade Toulousain avait d'ailleurs ironisé sur sa récupération rapide. Au Midi Olympique, il avait déclaré : “Je suis très bien et, s’il y avait eu un événement hyper important, je pense que j’aurais peut-être battu le record d’Anthony Jelonch.” Pour rappel, son coéquipier avait réussi à revenir d’une blessure similaire en seulement 6 mois, afin de disputer la Coupe du monde.

Stade Toulousain - Pau, rencontre charnière

Pour son retour face à la Section Paloise, Romain Ntamack débute sur le banc. Alors qu’Antoine Dupont portera le numéro 10 d’entrée de jeu, son compère clôturera un match important face à un concurrent à la phase finale.

Actuellement, le Stade Toulousain est deuxième du Top 14, à trois points du premier et à sept unités de son poursuivant le plus proche. Pour Pau, une victoire en terre haut-garonnaise leur permettrait de revenir parmi les six qualifiés virtuels. À l’aube de la 20ᵉ journée de Top 14, les Béarnais pointent à la 8ᵉ place du championnat, à 4 points du podium.

